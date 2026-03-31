新車安全評等變嚴 中華車ZINGER宜召回改正

台灣新車安全評等計畫昨天公布今年第一季兩車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛TESLA MODEL Y獲得五顆星評等，但CMC ZINGER卻獲得零顆星評等，車安中心表示，已要求業者提出改善措施，並建議自主辦理召回改正作業，這也是本計畫首次有車型被建議召回改正。

車安中心說明，台灣新車安全評等計畫（ＴＮＣＡＰ）今年採用更嚴格的第二版制度，若是車輛在第一版評等得到五顆星，套用到第二版可能只剩三顆星或是四顆星。

車安中心指出，依據星級評等平衡標準規定， MODEL Y車型整體星級評等為五顆星，CMC ZINGER車型整體星級評等為零顆星，因為本次CMC ZINGER車型在執行前方全寬撞擊及方偏置撞擊試驗後，發現均有座椅無法有效固定於車體，也有安全帶脫開，造成乘客無法有效束縛致撞擊前排座椅的情況。

該車型符合車輛安全法規，但在執行更嚴苛的ＴＮＣＡＰ二項撞擊試驗後，發生上述情事，後續將請中華汽車公司善盡企業責任研提改善措施，並依交通部「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」辦理召回改正作業，以提升行車安全。

中華車表示，不論零件與整車，均經過完整驗證並符合國家法規標準，針對這次ＴＮＣＡＰ較法規嚴格測試情境下，出現後排座椅其中一支椅腳鎖扣開啟及影響該側安全帶脫開的狀況，為確保各種使用情境下的安全與車主安心感，公司秉持負責態度，預計四月全面提供免費召修作業。