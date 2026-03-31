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連假車潮 國5清明恐從早塞到晚
清明四天連假即將到來，許多人要返鄉掃墓及出遊，交通部高公局表示，國五恐有壅塞或排隊回堵現象，尤其連假第二至四天北返車潮可能從早塞到晚，尖峰時段將實施匝道封閉、高乘載管制等措施，紓解車流；另省道也預估有十九處易壅塞路段。
高公局指出，清明連假期間前往宜花東地區車潮將大增，根據歷年數據資料研判，連假第一、二日國五尖峰期間，南向車流多集中於上午五時至下午五時之間；連假第二至四日尖峰期間，北向車流則從上午九時湧現，並且持續至深夜。
為紓解尖峰車流，高公局規畫實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，建議用路人可多搭乘公共運輸分流，搭乘大客車往返北宜可較自行開車約節省卅分鐘以上。
省道部分，車潮預計自四月三日至五日湧現；返回工作地車潮則預估從四月五日下午至六日陸續出現。
公路局指出，易壅塞路段包含台九線蘇花路廊、台九線南迴公路、台一線水底寮至楓港路段，以及台六十一線的鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋改建路段。
銜接國道易壅塞處，則有台六十四線中和交流道、台六十五線土城交流道、台七十四線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台十八線中埔交流道、台八十六線歸仁交流道、仁德系統及台八十八線鳳山至五甲路段。
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