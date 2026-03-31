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極端氣候暖化 林火潛在機率提高

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

台灣正處於每年的林火高風險期，環保團體表示，大尺度的增溫會增加林火的好發，空汙也會對人體與環境帶來嚴重危害，因此地方的空汙警報應具體落實，林火帶來的空汙擴散問題也應該更重視。

農業部林業及自然保育署先前委託中興大學森林系特聘教授柳婉郁、美國猶他州立大學教授王世宇及中興大學博士生俞鈜文等人，針對未來不同氣候情境下的森林火災風險分析，發現台灣森林火災風險呈現增加趨勢，該研究發表於國際頂級期刊「Climatic Change」期刊上。

根據該研究預測，在氣候變遷最嚴峻的情況下，廿一世紀末的台灣林火發生次數將增加百分之卅五點六，反觀若是氣候變遷最不嚴重的情況下，林火發生次數預計將減少約百分之十二點二，顯示減少全球暖化有助於緩解森林火災潛在機率增加。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展表示，大尺度的增溫確實會增加林火的好發，主要是增溫影響降雨，當台灣下小雨的情況變少時，環境濕度也會減少，山區好發林火的機率自然就會變高，而大規模林火像是區域性的森林大火，空汙就會因為傳播影響到周邊甚至更遠的群體。

鄭佾展指出，澳洲等國家都會發布相關預報提醒民眾注意健康危害，但國內對於林火造成的空汙傳播問題比較少重視，但仍建議林火預測和處置可以考慮這部分。

台中爭好氣聯盟發起人許心欣表示，林火造成的空汙一定會影響人體健康，也會影響野生動物甚至造成死亡，林火也可能影響行車安全，天氣乾燥不可避免，但大多數的林火都是人為所致，民眾習慣也亟待改進。

空汙 極端氣候

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