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掃墓防災 7縣市林火警告升至最危險

聯合報／ 記者李柏澔石秀華／連線報導
高市美濃區第四公墓雜草前天中午突起火，釀月光山火燒山逾卅小時，消防員滅火疲於奔命。記者石秀華／翻攝
高市美濃區第四公墓雜草前天中午突起火，釀月光山火燒山逾卅小時，消防員滅火疲於奔命。記者石秀華／翻攝

高市美濃區第四公墓前天中午傳出火警，火勢迅速蔓延至月光山，吞噬掉逾兩公頃山頭，這已是美濃近半個月來第二次山林大火。農業部林火風險評估系統最新資料指出，今天彰化、南投、嘉義、雲林、台南、高雄及屏東等七縣市，淺山地區已達警告最危險的等級，清明掃墓要多留意。

近來，傳出多處公墓火警，前天高雄市美濃區第四公墓也因現場雜草與竹林茂密，加上風勢助長大火迅速蔓延，搶救不易，消防局前天下午先申請空勤總隊支援，空勤直升機至美濃湖取水，投水十次，火勢仍無法撲滅。

月光山火勢延燒一夜，燃燒面積約兩公頃，昨早空勤直升機從空中投水廿一次，迄昨天傍晚火勢仍未完全熄滅，消防員持續監控，處理殘火中。

每年十月至翌年四月為森林火災好發時期，根據林業保育署二○二一年至二○二五年統計，全台共發生二二○件森林火災，其中三、四月即占一○○件，約百分之四十五。而國內歷年森林火災發生原因高達九成以上屬人為造成，其中野外焚燒垃圾或農業廢棄物、掃墓焚燒冥紙、山區用火不慎、亂丟菸蒂等行為最易引發火災。

林業及自然保育署新竹分署副分署長林如森指出，因應極端氣候的衝擊，林保署自二○二三年設置林火風險評估系統，結合中央氣象署氣象資料及地理資訊地理圖資，計算林火天氣指數，可即時得知台灣林地的林火風險等級程度。

今年春季降雨偏少，中南部及桃竹苗淺山地區未有顯著降雨，林間枯枝落葉極為乾燥，據林火風險評估系統估計，今天新竹以南縣市多處的林火風險等級達到危險等級，其中彰化、南投、嘉義、雲林、台南、高雄及屏東等淺山地區已達最危險等級。

林如森強調，清明期間祭祖掃墓風險最高，民眾務必遵守不焚燒雜草、不亂丟菸蒂、不燃放爆竹、不隨地焚燒紙錢等原則，否則可依據森林法規定，在森林區域內未經許可引火，最高可處六○萬元罰鍰；若放火燒毀森林，更面臨最高十年以下有期徒刑，且須負擔鉅額民事賠償與造林復育費用。

清明將至 林火風險增 製表／生活中心
清明將至 林火風險增 製表／生活中心

極端氣候

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