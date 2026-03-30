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七堵調車場爆列車出軌！1員工送醫 台鐵：運安處調查中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵七堵調車場於晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。圖／截自Hayashi Kozaki臉書
台鐵七堵調車場於晚間9時20分發生庫內列車車廂出軌意外。圖／截自Hayashi Kozaki臉書

台鐵七堵調車場又出事，七堵調車場今晚傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示，已經展開搶修跟調查，詳細原因正由台鐵運安處調查中。

臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，七堵調車場今晚發生EMU912、EMU920等2列900型電聯車相撞出軌意外，導致EMU912第1節車廂出軌、EMU920第6至10節車廂出軌，並一名員工受傷，不影響正線行車。

對此，台鐵說明，今晚9時20分，七堵站執行WB入庫線調車作業時發生擦撞，導致EMU920編組6至10車出軌事故，1名調車同仁不慎跌倒受傷，經送往八堵礦工醫院，醫生診斷為肌肉拉傷，經初步診療後已出院返站。

台鐵表示，本起事故發生後，立即成立北區緊急應變分組進行後續處理，詳細原因刻正由運安處調查中。

台鐵 車廂

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