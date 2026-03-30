七堵調車場爆列車出軌！1員工送醫 台鐵：運安處調查中

LINE在2026年3月迎來了多項重大更新，從全新訂閱服務、行事曆功能到介面改版都有大幅調整。繼日前引發熱議的付費訂閱服務後，LINE今再宣布針對核心功能「聊天頁面」推出全新改版，強調整體介面的全面進化，透過精簡的操作路徑提供更直覺的溝通體驗。此項改版在今日起採取批次發布，用戶只要將應用程式更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，便能感受全新操作體驗。

2026-03-30 15:47