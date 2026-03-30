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明天鋒面接近「北東變天轉濕涼」 清明4天連假全台有雨
鋒面一波波接力來襲，清明連假恐要在雨中掃墓、出遊，中央氣象署預報員賴欣國表示，未來1周受到3波鋒面影響，尤其周六北東需留意較大雨勢，春雨不斷，連帶北台灣溫度也從高溫33度將至22度，溫差高達11度。
賴欣國說，未來1周受到3波鋒面影響，影響時間分別為周二至周三、周六至周日、下周一，影響期間全台有雨，。尤其周六北東需留意較大雨勢
明（30日）鋒面接近，北部、宜蘭降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；周三（31日）鋒面通過，東北季風增強，全台有雨，清晨至上午中部以北有局部較大雨勢。
周四（4月1日）東北季風減弱，但受到華南水氣影響，西半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲偶有飄雨；周五（4月2日）為鋒面空檔，各地多雲到晴，午後中部以北平地、宜花山區有局部短暫雷陣雨。
周六至周日（4月3日、4日）清明連假期間，受到鋒面影響，全台有雨，尤其中部以北、宜蘭有局部大雨發生機率；周日南部回到多雲天氣，其他地區仍有降雨；下周一（4月5日）又有一波鋒面接近，全台有雨。
溫度部分，賴欣國指出，明天各地溫暖炎熱，高溫達29至33度，南部、台東受到西南風沉降作用影響，局部高溫甚至可達36度。
周三受到東北季風增強影響，北台灣高溫降為22至24度，前一天溫差可達11度，低溫17、18度，其他地區高溫也略降為26至30度。
周四各地高溫維持25至30度，低溫20度；周五至周日清明連假期間，北部受到降雨影響，高溫略降，中南部則不受影響，高溫仍達30度。
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