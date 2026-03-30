快訊

vivo X300 Ultra最強創作神器登台！雙2億畫素鏡頭＋外接鏡頭 拍演唱會、生態攝影超輕鬆

台鐵七堵調車場爆電聯車相撞 多節車廂出軌、1員工受傷

西班牙防長：對涉及伊朗戰事美國飛機 關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣影音串流平台瞄準泰國BL內容 搶攻直式短劇

中央社／ 曼谷30日專電

台灣影音平台GagaOOLala今年首度參加曼谷國際書展，鎖定泰國蓬勃發展的BL和GL出版與影視市場，創辦人林志杰表示，希望與當地出版社及創作者合作，將內容改編為影視作品，他認為LGBTQ+主題的直式短劇未來具有極大潛力。

台灣LGBTQ+影音串流平台GagaOOLala創辦人暨執行長林志杰今天下午出席曼谷國際書展論壇，分享他對泰國BL（Boys' Love）和GL（Girls' Love）內容的觀察及人工智慧（AI）對影視產業的影響。

曼谷國際書展是泰國最盛大的書展之一，自26日起在曼谷詩麗吉會展中心（QSNCC）舉行。

林志杰在論壇上表示，泰國是該串流平台全球會員數排名第2的市場，也是亞洲最能穩定產出BL和GL內容的市場之一，這次首次參加曼谷國際書展，除希望能購買泰國作品版權，還能與出版社、漫畫平台及製作公司合作，將泰國內容推向國際。

林志杰告訴中央社，GagaOOLala不僅僅是台灣的串流平台，也是面向整個亞洲，因此能協助泰國推動「粉紅經濟」，把BL和GL作品與粉絲文化帶向全球。

他補充說，該平台過去曾與泰國、日本及台灣合作推出跨國BL作品，並在泰國電視台播出。

林志杰所指的是由新銳導演練建宏執導的劇集「彈一場完美戀愛」，該劇2024年底於泰國國內電視以泰語配音播出，為台劇走向國際的文化輸出寫下紀錄。

另外，除了傳統長篇影集，林志杰認為，對LGBTQ+影視產業而言，下一波機會將是直式短劇。他引述平台內部統計指出，目前全球已有約6萬部直式短劇，其中約8成來自中國，但LGBTQ+、BL、GL題材僅約300部。他認為，這對泰國與台灣創作者而言，將是一片藍海。

林志杰向中央社解釋，目前團隊仍在摸索直式短劇的模式，但會持續研究中國、西方及東南亞市場的IP、剪輯與行銷方式，並逐步測試不同內容以了解市場反應。

談及AI，林志杰則表示，目前已將AI運用於大數據分析與行銷科技等，預計5月推出AI客服機器人，處理訂閱、技術與內容問題。

他補充說，團隊也正在測試利用AI協助分鏡、劇本與畫面製作，但現在仍處於實驗階段，真正成熟、能穩定用於原創內容製作可能要到2027年。現階段平台更重視先建立技術、通路及商業模式，再進一步投入AI原創內容。

泰國 中央社 影視產業

延伸閱讀

文策院攜手泰國最大出版集團 曼谷書展推銷台灣內容

台灣繪本前進曼谷書展　與泰出版界洽談版權合作

Gogoro執行長：盼輸出台灣能源轉型經驗進軍越南

相關新聞

明天鋒面接近「北東變天轉濕涼」 清明4天連假全台有雨

鋒面一波波接力來襲，清明連假恐要在雨中掃墓、出遊，中央氣象署預報員賴欣國表示，未來1周受到3波鋒面影響，尤其周六北東需留意較大雨勢，春雨不斷，連帶北台灣溫度也從高溫33度將至22度，溫差高達11度。

孩子上課愛分心！非注意力不足過動症 醫揭恐是「這病」與睡眠有關

兒童節將至，生育率下降，每位兒童成長過程都備受父母關心。振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，在門診中，常有家長帶著焦急心情詢問：「醫師，我的孩子被老師反映注意力差，上課常分心，是不是注意力不足過動症（ADHD）啊？」其實有些孩子的注意力問題，和睡眠品質有很大的關係，然而卻沒有被重視。

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

LINE在2026年3月迎來了多項重大更新，從全新訂閱服務、行事曆功能到介面改版都有大幅調整。繼日前引發熱議的付費訂閱服務後，LINE今再宣布針對核心功能「聊天頁面」推出全新改版，強調整體介面的全面進化，透過精簡的操作路徑提供更直覺的溝通體驗。此項改版在今日起採取批次發布，用戶只要將應用程式更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，便能感受全新操作體驗。

全台最大米商包裝袋告急 價格翻倍漲、供貨砍半恐釀米價上漲

中東戰事延燒衝擊石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，連帶影響民生物資供應。全台最大米商「三好米」所屬億東企業首當其衝，每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至5月，若情勢未解，不排除改變銷售模式；雲林縣西螺鎮農會也受包材缺貨衝擊，若持續缺貨，不僅販售方式受影響，米價恐怕也得調漲。

別黏在椅子上！醫曝上班族久坐「這時數」是紅線：死亡風險狂飆近3倍

現代上班族在辦公桌前一坐就是一整天，但醫師許書華近日發文示警，根據《英國醫學期刊》（BMJ）發表的一項大規模研究指出，每天久坐的時間只要越過「9.5小時」這條紅線，死亡風險就會呈現急遽攀升。更殘酷的是，即使下班後去健身房揮汗如雨，也無法完全抵銷白天久坐帶來的慢性傷害。

中東戰火物料飆漲...玻璃月內數漲、PU樹脂斷貨 建築業陷寒冬

中東戰事升溫推升國際油價，帶動各項原物料價格劇烈波動，不僅公共工程頻頻受阻，營建業也承受巨大壓力。雲林有建商直言，近一個月內建材價格連番調漲、叫不到貨，「市場亂成一團」，加上政策打房與土方風波衝擊，不少同業已暫緩推案，基層工人首當其衝，出現無工可做的窘境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。