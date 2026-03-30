台灣影音串流平台瞄準泰國BL內容 搶攻直式短劇

台灣影音平台GagaOOLala今年首度參加曼谷國際書展，鎖定泰國蓬勃發展的BL和GL出版與影視市場，創辦人林志杰表示，希望與當地出版社及創作者合作，將內容改編為影視作品，他認為LGBTQ+主題的直式短劇未來具有極大潛力。

台灣LGBTQ+影音串流平台GagaOOLala創辦人暨執行長林志杰今天下午出席曼谷國際書展論壇，分享他對泰國BL（Boys' Love）和GL（Girls' Love）內容的觀察及人工智慧（AI）對影視產業的影響。

曼谷國際書展是泰國最盛大的書展之一，自26日起在曼谷詩麗吉會展中心（QSNCC）舉行。

林志杰在論壇上表示，泰國是該串流平台全球會員數排名第2的市場，也是亞洲最能穩定產出BL和GL內容的市場之一，這次首次參加曼谷國際書展，除希望能購買泰國作品版權，還能與出版社、漫畫平台及製作公司合作，將泰國內容推向國際。

林志杰告訴中央社，GagaOOLala不僅僅是台灣的串流平台，也是面向整個亞洲，因此能協助泰國推動「粉紅經濟」，把BL和GL作品與粉絲文化帶向全球。

他補充說，該平台過去曾與泰國、日本及台灣合作推出跨國BL作品，並在泰國電視台播出。

林志杰所指的是由新銳導演練建宏執導的劇集「彈一場完美戀愛」，該劇2024年底於泰國國內電視以泰語配音播出，為台劇走向國際的文化輸出寫下紀錄。

另外，除了傳統長篇影集，林志杰認為，對LGBTQ+影視產業而言，下一波機會將是直式短劇。他引述平台內部統計指出，目前全球已有約6萬部直式短劇，其中約8成來自中國，但LGBTQ+、BL、GL題材僅約300部。他認為，這對泰國與台灣創作者而言，將是一片藍海。

林志杰向中央社解釋，目前團隊仍在摸索直式短劇的模式，但會持續研究中國、西方及東南亞市場的IP、剪輯與行銷方式，並逐步測試不同內容以了解市場反應。

談及AI，林志杰則表示，目前已將AI運用於大數據分析與行銷科技等，預計5月推出AI客服機器人，處理訂閱、技術與內容問題。

他補充說，團隊也正在測試利用AI協助分鏡、劇本與畫面製作，但現在仍處於實驗階段，真正成熟、能穩定用於原創內容製作可能要到2027年。現階段平台更重視先建立技術、通路及商業模式，再進一步投入AI原創內容。