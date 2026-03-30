台灣首套音樂劇鋼琴歌譜集出版 促歌曲更加流通

由榮耀基金會發起，台灣首套音樂劇歌譜集「NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集」正式發行。基金會執行長孫瑞君表示，這是音樂劇產業基礎建設的一環，期待台製音樂劇歌曲能易於傳唱。

孫瑞君表示，基金會推廣台製音樂劇多年，基金會成員非常希望台灣音樂劇的歌曲能在KTV被傳唱，但有難度，基金會先從出版樂譜集開始，希望逐步建立台灣音樂劇歌曲可被使用與被傳唱的環境。

根據榮耀基金會發布的新聞資料，這套歌譜集出版計畫由榮耀基金會策劃出品，作曲家冉天豪、王希文與導演曾慧誠擔任召集人，從曲目選擇到譜集監製，整理台灣近年音樂劇代表性作品的脈絡，收錄自27個台灣原創音樂劇作品共31首歌曲，嘗試解決長期以來台灣音樂劇歌曲樂譜不易流通與使用的現況。

「NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集」收錄曲目橫跨不同世代，包含「吻我吧娜娜」、「木蘭少女」、「勸世三姊妹」、「熱帶天使」、「火神的眼淚」等作品。編輯團隊向各製作團隊與創作者取得原始資料，重新整理為人聲與鋼琴編制的標準化樂譜，並附演唱說明與解析，以利教學、排練與演出使用。

孫瑞君表示，台灣音樂劇發展至今超過30年，過往作品多隨演出結束而消失，特別是在樂譜出版與使用上仍相對缺乏。排練用譜常用試唱帶、簡譜或手稿形式存在，缺乏標準化整理，使作品難以在教學、演出或其他應用場域中持續被使用，「希望這次的出版，讓原創歌曲得以被保存、再現與延伸。」

冉天豪表示，樂譜整理有助作品保存與流傳；王希文強調，音樂劇的鋼琴譜不僅是伴奏工具，更是作品結構的重要載體，透過標準化整理，可以讓演唱及伴奏者更接近作曲者的音樂思維與戲劇節奏，提升作品被準確再現的可能性；曾慧誠則認為，透過樂譜形式，觀眾得以在劇場之外重新接觸作品，延續觀演經驗。