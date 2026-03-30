中東戰火物料飆漲...玻璃月內數漲、PU樹脂斷貨 建築業陷寒冬

中東戰事升溫推升國際油價，帶動各項原物料價格劇烈波動，不僅公共工程頻頻受阻，營建業也承受巨大壓力。雲林有建商直言，近一個月內建材價格連番調漲、叫不到貨，「市場亂成一團」，加上政策打房與土方風波衝擊，不少同業已暫緩推案，基層工人首當其衝，出現無工可做的窘境。

原油上漲不僅導致瀝青缺料，連帶牽動營建材料全面上揚，有業者指出，近期建材市場幾乎全面上漲，供應亦極不穩定。「這陣子漲價通知收到手軟」，一名建商表示，僅玻璃在3月中旬以來已接獲三次漲價通知，PVC水管價格明顯攀升，PU樹脂更出現缺貨情況。

近二周內，益膠泥、玻璃、防水材、油漆、鋁料、防盜窗、紗門及採光罩等建材接連喊漲，普遍漲幅達二至三成，且廠商預告仍將持續調整價格，但最棘手的除了價格，還有供貨不確定性，「就算提前下單，實際交貨時價格可能又變」，連原本相對平穩的鋼筋近期也開始上揚，「不知道還要漲多少」。

另一名建商坦言，在政府打房政策、土方供應混亂與國際情勢動盪夾擊下，開發風險大幅提高，多數業者轉趨保守，不敢輕易推案，市場觀望氣氛濃厚，直接衝擊基層營建工人。

他透露，已有板模工人向其反映，長達三、四個月接不到工作，生活陷入困境，「大家都很恐慌」。業界憂心，若原物料價格與供應持續失控，營建市場恐進一步降溫，工人失業問題可能擴大。