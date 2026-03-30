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彰基獲護理友善典範認證 彈性排班與薪資制度成關鍵

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
總統賴清德今天頒發衛福部首屆「護理友善職場認證」典範獎，由彰基總院長陳穆寬（右）代表領獎。圖／彰基提供
總統賴清德今天頒發衛福部首屆「護理友善職場認證」典範獎，由彰基總院長陳穆寬（右）代表領獎。圖／彰基提供

衛福部今舉行首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎，總統賴清德表揚表現優異的醫療院所。其中彰化基督教醫院在全國23家醫學中心中脫穎而出，榮獲醫學中心組典範醫院，肯定彰基在護理友善職場與落實三班護病比的表現。彰基總院長陳穆寬領獎後表示，這次獲頒醫學中心組最高200萬元獎金，將全數用於護理人員獎勵。

彰基指出，這次評選表現亮眼包括多元彈性自主排班、友善留任與科技應用，以及職場意見反映機制。在排班制度上導入智慧化管理，提供彈性班別，兼顧同仁工作與生活平衡；在留任與科技應用方面，已於去年下半年穩定達成「三班護病比」標準，並透過AI輔助降低臨床工作負荷；同時也建立專責溝通平台，讓護理人員意見可即時反映並獲得處理。

陳姓護理師表示，在護病比達標、薪資具競爭力及提供留任獎勵的條件下，整體工作環境具吸引力，能兼顧專業發展與生活品質。

彰基護理部主任蕭惠祝指出，近年持續調整薪資結構，大學畢業新進護理師白班起薪約4萬4600元，年薪約65.1萬元；若配合夜班，年薪可提升至約74.4萬元。今年7月起新進人員每月再調薪3000元。此外，年終獎金至少3.5個月，對志願加班者另有加碼獎勵，開刀房人員依時數最高可達10.5個月，部分專科護理師有逾六成領取超過3.5個月年終。

彰基近年也舉辦多元活動強化員工凝聚力，包括舉辦大型演唱會、護理歌唱比賽及職場活動，並與媒體合作舉辦賽事直播觀賽活動，提供餐飲與娛樂，營造職場氛圍。加上從排班制度、薪資結構到溝通機制與科技輔助，彰基多面向改善護理職場條件，達成護病比目標並提升留任誘因，最終獲選為醫學中心典範醫院。

年終獎金 護理 職場

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