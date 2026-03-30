公益勸募破123億元創新高 衛福部強化透明機制 守護愛心流向

國內公益勸募金額再創新高，衛福部30日公布統計，114年全台許可勸募活動達1213件，實募金額突破123億元，較前一年增加約27億元，年增近三成，顯示國人持續以行動支持公益，反映社會在重大事件下的高度動員力。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，募款成長主要與重大災害有關，包括花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件及丹娜絲颱風，帶動社會各界踴躍捐款。其中，社會福利類仍為最大宗，占比近四成，其次為醫療保健、災害救助與環境保護等領域，顯示公益關注面向日益多元。

楊雅嵐表示，近年制度與資訊揭露機制逐步完善，也有助於提升民眾對公益團體的信任，進而帶動捐款意願。政府已依「公益勸募條例」要求，將募款活動的申請許可、用途規畫、經費運用及執行成果等資訊全面公開，並建置「公益勸募管理系統」，讓民眾在捐款前查詢相關資料，提升透明度與可監督性。

隨著勸募金額逐年攀升，外界關注資金流向與違規問題。楊雅嵐說，每年仍會查獲部分違規案例，多涉及未依核准用途使用經費或資訊揭露不完整等情形，主管機關將持續強化查核與輔導，確保募款用途符合原申請計畫，維護公益公信力。未來將持續優化系統功能，讓經費使用狀況即時透明，提升監理效率。

楊雅嵐強調，公益勸募的核心在於社會信任。政府除透過制度把關，也呼籲民眾在捐款前，應先確認募款單位是否取得合法許可，並查詢募款用途與執行情形，支持透明、負責的公益團體，避免善款被不當使用。