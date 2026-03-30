中東戰火燒物價蠢動誰在炒？彰化檢警調聯手出擊

國內近期塑膠用品與包材容器等民生物資出現價格波動與供應不穩情形，為防範業者囤積居奇或哄抬價格，彰化縣政府今天舉行「穩定物價聯繫平台」會議，副縣長周傑並邀集彰化地檢署、彰化縣調查站及彰化縣警局成立跨機關合作平台，強化查緝機制，展現穩定物價決心。

彰化地檢署主任檢察官高如應表示，配合行政院穩定物價會報政策，已結合縣府與調查站等單位成立物價稽查小組，針對囤積居奇、哄抬價格及其他不法行為啟動聯合查緝，同時建構民生犯罪聯繫平台，由彰化縣刑警大隊與調查站作為行政稽查後盾。他也呼籲民眾，如發現異常囤貨或價格異動情形，可即時通報縣府或地檢署，共同維護市場秩序。

美國與伊朗衝突升溫影響，中東局勢動盪連帶衝擊原物料供應，縣府指出，即日起將整合各局處資源，結合檢警調系統建立「雙層防護網」。一方面加強巡查公私有市場與商圈，並主動掌握在地供應鏈狀況，確保產能與貨源穩定；另一方面啟動聯合稽查與快速通報機制，嚴查囤貨與操縱價格等違法行為。透過公私協力與強化查緝，盼有效穩定供需，保障民眾消費權益。

縣府進一步說明，目前農業資材如肥料、農藥及包材等，尚未出現異常漲價情形。後續將由農業處持續透過產銷班及合作社，掌握下游零售價格動態，並配合平台機制，防堵不肖業者藉機壟斷市場。