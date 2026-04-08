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活靈活現系列書—靈學瀚海敲門磚

撰文／ 林俊

當時序進入21世紀的亂世磁場後，天災地變無情蔓延、各地戰亂橫禍不斷、全球經融大起大落、內在信仰受到衝擊、外在生活徬徨無依，於是，身心靈學的書籍便掀起了一股閱讀與研究熱潮，彷彿是人們在亂世之下尋求心靈依靠時，所開啟的另一扇光明之窗。

本來被歸類在神秘學的靈學，在身心靈書籍熱潮推波助瀾之下，亦慢慢揭開其神秘面紗。

圖／萬世紀 提供
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向立綱老師的靈學書籍「活靈活現系列」、「靈魂相遇系列」等，自2007年以來出版至今，在台灣地區已經熱銷近二十年，仍然持續再版中。

在美加華人聚集地區與東南亞、日本、香港的中文書市，亦因口碑相傳而廣泛引起注目與討論，香港國際書展亦連年參展，另包括電子書、有聲書等近年都陸續出版，展現多元廣角的閱讀風貌！

圖／萬世紀 提供
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向立綱老師的靈學書籍，分門別類，總冊數超過三十本，再版數量已過百刷，對於靈學的闡述詳細精闢！從靈界與宇宙的探討、無形與有形的互動、到世紀交替時接氣轉換後的現世亂象、人為宗教的演進變異、人神之間的緊密關係等等，剖析深入淺出，並輔以實例說明，讓大家對靈學能更完整了解。

曾任公職與大學教職的向老師，本著務實、中肯的嚴謹態度，詳實的記錄分析通靈人的問事經過與內容，完全跳脫坊間過去誇大、靈異、嘩眾取寵、怪力亂神的作法，讓讀者都能親身感受到靈學的廣大淵博、並深刻感受到神佛就在我們身邊的悸動！

「看不見風，人們卻能感受它的輕撫吹過；看不見神，人們也能感受到祂的存在與引導。」

圖／萬世紀 提供
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以活靈活現系列為首的靈學書籍，是靈學瀚海的敲門磚，內容完整豐富、嚴謹詳實，脈絡清晰的解開了「靈學」的博大精深與無形奧秘，至今仍持續長銷之中。

從首部「活靈活現」前世今生、輪迴的探討開始，到陰陽兩界互動的「人鬼之間」；探討靈的類型與差異性之「靈體靈性靈媒」，「人與神」探討人神之間的臍帶關係與緊密互動，還有「我的靈体」、「靈 靈性」姊妹作，對於靈的屬性特質，內心深處的未知，都有完整了解與認識。

圖／萬世紀 提供
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第七、第八部上下冊共三十萬字的「靈學與醫學」，將醫學上的難解與未知謎團包括性向問題、病菌癌症、因果病……，透過靈學，讓大家以不同的思考觀點，開啟另一扇讓心靈釋懷的窗口。

圖／萬世紀 提供
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而「人人都是通靈人」則公開了通靈的秘密，讓通靈不再神秘，讓大家正確認識通靈，第十部「神啊！我的孩子怎麼了？」從靈學角度切入，找出孩子問題的真相與原因，也告訴大家解決問題的方式方法。

圖／萬世紀 提供
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「宇宙大解碼—世界末日」是從靈學探討世界末日的書籍，探討宇宙天地間自始便已存在的「正負能量」的對決，這個對決就是「神魔」之鬥！

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第十二部「回家 靈歸圓」將靈學知識完整的貫連起來，讓大家在瞭解了靈學、瞭解了自己的來源與歸途之後，可以將自己的一生劃下完美無缺的句點。

圖／萬世紀 提供
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活靈活現各個系列靈學書籍將持續出版。

靈學知識，博大精深，每個區塊、每段故事，希望都能帶給大家心靈契合的真實感動，並在融會貫通後又有全新的體悟。讓大家都能夠透過靈學，更了解自己、重新改變自己、並開創自己更美好的未來。

萬世紀官方商城
洽詢：02-23618861

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