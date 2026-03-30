全台最大米商包裝袋告急 價格翻倍漲、供貨砍半恐釀米價上漲

中東戰事延燒衝擊石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，連帶影響民生物資供應。全台最大米商「三好米」所屬億東企業首當其衝，每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至5月，若情勢未解，不排除改變銷售模式；雲林縣西螺鎮農會也受包材缺貨衝擊，若持續缺貨，不僅販售方式受影響，米價恐怕也得調漲。

三好米是全國最大米商，供應國內各大賣場、網路商場等通路，年販售量幾十萬噸白米，一天出貨數萬包包裝白米，每月包材成本高達一千萬元，億東企業（三好米）執行董事陳國周表示，因為出貨量大，工廠都會預留一至二個月的包材庫存，三月中接到廠商通知受戰爭影響，塑膠包材減量供貨，價格也從原本漲二成到現在翻倍上漲。

他指出，以三公斤裝真空袋為例，單價已從四元漲至八元，「漲價還可承受，最怕的是買不到」。近期下單一萬個包材，實際僅到貨一半，未來供應更難預測。目前庫存估計僅能撐到五月，若六月仍未改善，將考慮改用共用包裝因應，「再不行，就只能讓消費者自備袋子來工廠裝米」。

不僅大型米商受衝擊，地方農會同樣面臨壓力。西螺鎮農會每月出貨近千噸白米，供應各大通路，碾米廠主任廖宗義表示，近期向廠商訂購二萬個真空袋，廠商表示只能供貨三分之一，且到貨時間不確定，未來訂單還需重新議價，意味價格仍有上漲空間。

農會總幹事廖錦富指出，白米若改為裸裝販售，運輸與保存都是挑戰，目前包材成本已上漲逾五成，農會暫時自行吸收，但若漲勢持續，「米價調整恐難避免」。

陳國周表示，這次塑膠包裝材缺貨、漲價情況特別嚴重，他今天到早餐店買早餐，老闆也不提供塑膠袋，他坦言，戰爭變數難料，若成本持續攀升，業者最終仍須反映市場價格，民生物價壓力恐進一步擴大。

雲林縣西螺鎮農會每月出貨近千噸白米，近期向廠商訂購二萬個真空袋，廠商表示只能供貨三分之一，且到貨時間不確定，未來訂單還需重新議價，恐造成白米銷售成本大增。記者陳雅玲／攝影