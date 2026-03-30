淡海輕軌第2期 鐵道局籲新北市府釐清經費等議題

新北市長侯友宜呼籲中央加速核定淡海線第2期修正計畫，以利串接淡水軌道路網。鐵道局今天說，計畫內容涉及經費、路線與效益等關鍵議題反覆修正，須由市府儘速釐清後才審查。

連接新北市淡水區與八里區的淡江大橋即將通車，侯友宜昨天視察周邊道路拓寬、人行道改善及輕軌淡海線第2期先期工程，呼籲中央加速核定淡海線第2期修正計畫，以利串接淡水軌道路網。

交通部鐵道局今天發布新聞稿表示，新北市政府提報的淡海輕軌第一次修正計畫（第二期路網修正），經有關單位審查後認為二期路網調整路線方案經費權責、部分工程單價偏低、文資處理情形，以及地方高度關切軌道距離民房店家過近等事項待檢討釐清。

鐵道局表示，新北市政府雖然有提出修正報告，但有關軌道距民房店家過近議題，僅概要說明「儘量滿足地方民意」，沿線居民及店家對路線配置仍持續陳情，顯然地方共識尚未整合，致影響後續審議進程。

鐵道局呼籲，請新北市政府妥與當地民眾及店家溝通協調，儘速確認共識，交通部與鐵道局將全力協助陳報行政院審議事宜。

至於八里輕軌可行性研究，鐵道局指出，八里輕軌路線營運模式需與淡海輕軌二期路線串聯，需等淡海輕軌二修正通過確認施作，才具興建效益。此外，在運量預估、部分車站設站必要性、計畫效益、推動時機及駐車廠費用重複編列等面向，也有待補強釐清。

鐵道局表示，相關計畫均依行政院核示及審查程序辦理，後續將在新北市政府檢討釐清後，積極協助加速審查作業。