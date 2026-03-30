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醫界憂「產科崩盤」…衛福部：產科接生費擬大幅調升 最高調升三倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，產科接生費擬大幅調升，有望下半年實施上路。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，產科接生費擬大幅調升，有望下半年實施上路。記者廖靜清／攝影

台灣少子化問題持續惡化，連帶衝擊醫療體系根基。醫界近日透露，衛福部正研議大幅調升產科接生給付，幅度可能達五成至一倍，甚至不排除針對高風險個案提高至兩倍，等於是現行給付的三倍，盼藉此穩住產科人力與醫療院所，避免「無處可生」的危機擴大。

衛福部長石崇良今日出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮時回應，目前已經有初步方向，全面性的生產費用都會調整，包括自然產、剖腹產，將調高50%，如果是高危險妊娠，則調高100%。若是更危險的，例如困難重症的剖腹產、前置胎盤、產後大出血，則加成200%，也就是原來手術費用的三倍。

產科的接生費用調高，也包含了助產師、助產士，所有接生的醫療人員都納入調高範圍，因為使用的分娩等項目之醫令代碼都相同，此政策旨在提升產科醫事人員薪資。

石崇良指出，因應低出生率，生產數年年下降，去年已經降到10.8萬，造成產科醫師的凋零，去年也傳出好幾家產科診所或者是醫院休業。為了及時緩住產科的人力，特別是近幾年，產婦的年齡愈來愈高，顯著提升生產風險，更需要具高危險妊娠照護能力、設備完善的醫學中心或專業醫師。

台灣婦產科醫學會表示，偏鄉的接生問題更為嚴峻，以恆春地區為例，一年新生兒僅約3、40人，平均每月不到4例，卻仍需醫師全天候待命。若給付不足，醫院難以負擔人事成本，醫師也難長期留任，一旦產科撤離，當地孕婦須遠赴百公里外就醫，緊急狀況恐難以應對。

石崇良強調，除了調升產科接生費，同時也研議把所有高危險妊娠的住院審查費用也一併調高，預估10億以上挹注在產科。另外，也進行精算跟盤點各地區，搭配全國醫療網分成51個醫療次區域，如果僅存一家產科，也會仿照「燈塔型醫院」，因為生產數太低，即使量的價格提高，可能也不足以維持營運。

石崇良說，遇到偏鄉僅1、2家產科診所的情況，會用保障款的方式來維持當地能夠有持續的接生服務，整個執行方向經定調後，還要經過健保會的共擬會議，通過之後就會盡快實施，希望在下半年就可以全面上路。

衛福部 石崇良 醫學中心

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