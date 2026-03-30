孩子上課愛分心！非注意力不足過動症 醫揭恐是「這病」與睡眠有關

兒童節將至，生育率下降，每位兒童成長過程都備受父母關心。振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，在門診中，常有家長帶著焦急心情詢問：「醫師，我的孩子被老師反映注意力差，上課常分心，是不是注意力不足過動症（ADHD）啊？」其實有些孩子的注意力問題，和睡眠品質有很大的關係，然而卻沒有被重視。

一位小三男學童因注意力不集中，功課常拖延，被診斷為「注意力不足過動症」，並接受神經刺激劑治療為期長達一年，家長覺得孩子的專注力在服藥後有稍微進步，但整體表現仍是起起伏伏。更讓家長困擾的是，孩子明明睡了七、八個小時，白天卻還是精神不好、容易想睡覺，甚至在課堂上打瞌睡，「為什麼吃了藥，孩子還是這麼疲倦呢？」。

黃茂軒指出，進一步問診過程，家長提到：「孩子睡覺會打鼾，且習慣張口呼吸。」研判孩子的問題可能不只是注意力不足過動症，而可能與睡眠有關，因此安排了「多頻道睡眠檢查」。檢查結果顯示，男童在睡眠中出現了「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」的問題。

黃茂軒說，將男童轉介至耳鼻喉科檢查，確認孩子是因為扁桃腺與腺樣體肥大，造成呼吸道阻塞。男童在接受手術後，睡眠呼吸中止狀況明顯改善，幾個月後再回診時，家長開心地說：「孩子白天精神好多了，注意力也更穩定了」。

兒童族群中，阻塞型睡眠呼吸中止症最常見原因是扁桃腺與腺樣體肥大。這些軟組織在學齡前後最為活躍，通常在三到七歲達到最大體積，此時孩子呼吸道狹窄，容易造成氣道阻塞。

黃茂軒說，與成人不同的是，兒童的「阻塞型睡眠呼吸中止症」不一定表現為白天嗜睡。夜間常見的情況包括打鼾、張口呼吸、睡眠不安穩或呼吸暫停；白天則可能表現為過動、注意力不集中、情緒煩躁或學習表現下降，因此有時會被誤認為單純的「注意力不足過動症」。

醫學界共識認為「注意力不足過動症」與「阻塞型睡眠呼吸中止症」存在一定程度的關聯。首先，「阻塞型睡眠呼吸中止症」可能造成或加重「注意力不足過動症」的表現，例如注意力不集中、衝動、過動或情緒不穩；其次，在「注意力不足過動症」的孩子中，睡眠呼吸障礙的比例較一般人來得高。

從生理角度來看，當孩子在睡眠中因為呼吸道阻塞而反覆出現短暫缺氧或微覺醒時，睡眠會變得破碎。長期下來，大腦無法獲得完整的休息，白天就可能導致精神不濟、情緒易怒或注意力下降，而這些表現和ADHD症狀非常相似，因此在臨床上，有些孩子其實是原本就有 ADHD，同時又合併OSA，也有一些孩子則只是因為睡眠呼吸障礙，而看起來像 ADHD，需要仔細鑑別診斷，才能採取正確的治療方向。

對於由扁桃腺或腺樣體肥大造成的兒童OSA，目前第一線治療通常是採取扁桃腺與腺樣體切除手術。研究顯示，手術後約有七到八成孩子的睡眠呼吸中止可以得到明顯的改善，而部分孩子的注意力與行為問題，也會隨之改善。

從臨床經驗來看，當孩子睡得更安穩、夜間不再反覆缺氧，大腦在白天自然比較有精神運作，學習與專注能力也較為容易恢復。有研究甚至發現，在合併扁桃腺肥大的ADHD兒童中，手術後約有七成以上的孩子症狀明顯改善。不過要特別強調，並不是所有孩子的ADHD症狀都會完全消失，因為有些孩子確實同時存在 ADHD 與 OSA。

黃茂軒提醒，當孩子出現注意力問題時，除了從行為或學習角度思考外，也應留意孩子的睡眠品質。特別是孩子有打鼾、張口呼吸或白天精神不佳等情況，應透過專業評估有機會可以找出真正的原因。

黃茂軒說，許多醫院都設有完整的睡眠醫學中心，提供包括多頻道睡眠檢查等專業評估，並結合精神科、耳鼻喉科與睡眠醫學團隊進行跨科合作診療，協助釐清睡眠問題對注意力、情緒與學習表現的影響。透過整合性的評估與治療，不僅能改善睡眠品質，也能幫助孩子在白天更有精神與專注力，讓身心發展回到更健康的軌道。