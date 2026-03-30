新北串聯北海岸運動觀光 清明前夕老梅石槽綠毯再現

新北市年度運動盛事「萬金石馬拉松」於每年3月第3個星期日盛大登場。新北市體育局長洪玉玲表示， 2026年以「運動平權」與「環境永續」為核心理念，不僅首度增設非二元性別組別，更全面落實各項減碳措施。賽事沿著北海岸萬里、金山、石門展開，也別忘了拜訪周邊的野柳地質公園、老梅石槽等景點。

運動平權結合綠色永續

「萬金石馬拉松」從地方小型賽事到2023年成為國內首場獲世界田徑總會認證的金標籤馬拉松、取得台灣首張國際責任運動銀標章，2025年獲世界田徑總會永續賽事銅標章。

為落實SDGs理念，洪玉玲指出，今年賽事更首創增設非二元性別組別，為了鼓勵女性朋友加入路跑行列，「挑戰馬組」新增500個女性專屬名額；此外，除全馬組有視障配速員，2026年賽事於挑戰馬組也邀請視障配速員，透過角色轉換傳遞「運動不應有門檻」理念。

2023年萬金石馬拉松取得ISO 20121活動永續管理系統認證、完成ISO14067產品碳足跡盤查。今年的選手跑衣採用可回收材質製作，衣保袋則是結合新北市環保兩用袋，減少一次性浪費、提升循環利用價值。賽事也鼓勵跑者自備可重複使用水杯、落實補給站垃圾分類，以逐年降低碳排放。

運動觀光聯動 北海岸奇景打卡熱點

新北市也串聯北海岸觀光資源，推動「運動＋旅遊」體驗。萬金石馬拉松賽道行經萬里、金山、石門一帶，沿線景點豐富，其中位於萬里的野柳地質公園，以獨特海蝕地景聞名，是旅客造訪北海岸必訪的經典景點。

「野柳地質公園」由大屯山餘脈延伸入海形成的岬角，在長年風化、海蝕與地殼運動作用下，雕琢出蕈狀岩、海蝕洞、豆腐石、燭狀岩與壺穴等奇特地景，宛如大自然打造的戶外雕塑展。

野柳海岸岬角區分為三大區域，各有不同驚喜。第一區可見形態各異的蕈狀岩與燭台石，還有被稱為「女王頭接班人」的「俏皮公主」，大小不一的蕈狀岩整齊排列，模樣逗趣又療癒；第二區則是人氣最高的打卡夯點，除了聞名國際的「女王頭」外，還能找到龍頭石、金剛石，以及造型可愛的「仙女鞋」、「花生石」等地景；再往前走，第三區為壯闊的海蝕平台，也是重要的生態保育區。

清明連假前夕迎最佳觀賞期 老梅石槽「抹茶地毯」登場

隨著清明連假將至，位於石門的老梅石槽進入年度最佳觀賞時節。每年約3月中旬至5月上旬，綠色海藻沿著海岸石槽生長，鋪展成宛如「抹茶地毯」的特殊景觀，其中以4月清明前後最美，民眾可把握連假前後前來朝聖。

所謂「石槽」，是海浪長年侵蝕岩岸形成的溝槽地形。綠石槽海岸的火山岩礁源自大屯火山群，適合海藻附著生長，經歷生長與分解的循環，逐漸堆疊出層層綠意，形成台灣少見的藻礁景觀。

相關單位也提醒，想前來欣賞的民眾，記得先查詢石門潮汐時間，選擇乾潮前後1至2小時造訪，較容易看見完整的地景；也可透過北觀處官網的即時影像，掌握當地景觀狀況。走訪時記得不要踩踏綠石槽，既能避免滑倒，也能守護這片難得的自然景觀，讓每年春天的抹茶海岸持續綻放。

新北市年度運動盛事「萬金石馬拉松」於每年3月第3個星期日盛大登場，新北市體育局長洪玉玲表示，大家關注賽事，也別忘了拜訪周邊的野柳地質公園、老梅石槽等景點。圖／新北市政府提供

野柳地質公園中，位於海岬第一區的「俏皮公主」，被譽為女王頭的接班人。圖／新北市觀光旅遊網提供

萬金石馬拉松賽事路線沿著北海岸萬里、金山、石門展開。圖／新北市政府提供