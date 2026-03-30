稻作拉警報？石門水庫蓄水量跌破6成 民代籲建抗旱機制

石門水庫蓄水量近期跌破6成，正值一期稻作插秧期，不少農民進退維谷，也擔憂水蜜桃產季受影響，多位議員今質詢要求市府提出抗旱解方。農業局回應，目前持續與農田水利署維持聯繫，雖水庫蓄水量僅剩53%，但仍優先供應農業，一期稻作整田及插秧尚無問題。

議員謝美英表示，3月是農民整田插秧的關鍵期，有農民秧苗已插下去卻擔心無水可灌，有農民秧苗已買卻不敢下田，處境左右為難；2021年百年大旱一期稻作全面停灌、2023年二期稻作部分灌區實施「供四停六」限水，帳面上的補償掩蓋育苗、代耕業者全面斷炊的困境，許多青農黯然退場。

謝美英說，副市長蘇俊賓日前在行政院會上點出「農工搶水」矛盾，桃園身為工業與半導體重鎮，每逢旱象最先犧牲的就是農業，因此農業局應針對已下訂秧苗或剛插秧的農民，會同中央提供停損補償方案，長期應提出農業抗旱轉型專案，導入智慧節水灌溉並補助農民轉植耐旱作物。

議員楊朝偉表示，農業缺水不能年復一年反覆出現，應鼓勵種植抗旱作物從根本解決，而非每年應付缺水危機。議員王仙蓮也提到，復興區農民多靠水蜜桃產季收入養活全家，缺水衝擊下更需農業局協助行銷推廣，並加強品質把關。

農業局長陳冠義表示，桃園南北灌區一期稻作已插秧8成以上，雖春雨不如預期，但仍有陂塘系統支援，整體農灌供水穩定，4月進入本田期後將視水情採輪流灌溉措施。水蜜桃方面，產量維持穩定，預計4月底啟動「媽媽桃」預購行銷，盛產期將結合各通路推廣並加強品牌條碼管制。

陳冠義說，農業局持續鼓勵農民種植蕎麥、大豆、高粱、仙草等低耗水作物，並提供每公頃6000至4萬5000元不等補助，也建議中央加碼支持，補足轉作價差。副市長蘇俊賓則強調，智慧節水與抗旱作物是關鍵方向，市府會全力推動。