導正健康假訊息 藥學教授與媒體人聯手出書

照片為《健康 Say Yes》節目截圖

由於現代人取得健康資訊的管道愈加多元，但錯誤與過度簡化的觀念也隨之增加，藥學教授潘懷宗與媒體人黃巧妮聯手推出《跟健康 Say Yes》新書。

潘懷宗表示：「許多被廣泛流傳的健康說法，其實未必有科學根據。」當健康資訊被片段化、甚至被過度解讀時，反而容易造成誤判與不必要的恐慌。因此他在中廣新聞網開闢《健康 Say Yes》節目，邀請媒體人黃巧妮一起主持，轉眼開播三周年，特別出書紀念。

《跟健康 Say Yes》節目從國際研究與科學實證出發，系統性拆解常見迷思，協助大眾在眾多說法之中建立清楚的判斷依據，讓健康不再只是零碎知識，而是一種能夠被理解、被驗證、並實際應用於生活的能力。

潘懷宗博士與資深媒體人黃巧妮將節目內容集結而成的新書取名《跟健康 Say Yes》，將於2026年4月2日上午舉辦新書發表會暨聽友見面會，邀請媒體與聽眾一同慶生，切蛋糕。

新書延續節目的核心精神，從「國際研究」與「科學實證」出發，深入解析日常生活中常見的健康迷思，內容涵蓋飲食營養、生活習慣、疾病預防與照護等多項議題，期望幫助讀者在資訊爆炸的時代中，可以建立清晰且正確的健康判斷能力。

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