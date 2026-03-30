推動友善職場 賴總統：比去年同期增加護理人員4744位 醫院有3000人

衛福部今舉行首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，公開表揚32家典範醫院。賴清德總統表示，政府推動三班護病比制度等護理職場友善措施，截至今年2月，全國護理執業人數比去年同期增加4744人，其中有3千人回到醫院，顯示護理人力逐漸回流。

賴總統指出，無論急重症第一線，或在社區與長照現場，護理同仁總站在最前面守護民眾健康，也陪伴家屬走過最需要支持的時刻。護理不只是醫療工作的一環，更是整個醫療體系穩定運作的重要基礎。有良好的護理友善職場，才有健康的護理人力、穩定的醫療體系，也才能真正落實健康台灣。

賴總統強調，從教育到職業現場都要建立更完善的支持系統，才能夠讓護理人力永續發展。針對護理人才的培育及留任，政府從去年開始至2028年，四年共投入275億元，跨部會推動護理人力12項策略。將從教育、考試制度、職場環境、報薪資改善來全面強化護理人力發展，建立更具吸引力的留任與回流機制。

呼應首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，正是推動12項策略的具體成果。賴總統指出，獲得認證的32家醫院，不論是醫院層級或是所屬的區域，都展現了改善職場的決心，更是對護理專業的高度重視。包括建立透明的意見反應機制、推動多元彈性與自主排班、透過空間改善及科技應用減輕工作負擔等。

「各項創新措施都讓護理專業能夠充分發揮，也減輕行政負擔。」賴總統表示，打造護理友善職場，與醫院的規模大小無關，而在於有沒有決心、願不願意建立制度，以及是否重視護理人員的需求。

賴總統說，政府推動三班護病比制度、夜班護理獎勵、新手臨床導師制度，並透過健康台灣深耕計畫與健保資源，擴大對護理人力的支持，持續提升薪資、改善工作環境。其目的就是要讓護理人員在不同職涯階段，都能夠獲得有尊嚴而且完整的支持，讓專業得以傳承，讓人才願意留在臨床現場。

政策上路之後，三班護病比達標率持續提升，截至今年2月，全國護理執業人數比去年同期增加4744人，其中醫院就增加超過3000人，顯示護理人力正逐漸回流。賴清德強調，從教育到職業現場都要建立更完善的支持系統，才能夠讓護理人力永續發展。