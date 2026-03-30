LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

LINE在2026年3月迎來了多項重大更新，從全新訂閱服務、行事曆功能到介面改版都有大幅調整。繼日前引發熱議的付費訂閱服務後，LINE今再宣布針對核心功能「聊天頁面」推出全新改版，強調整體介面的全面進化，透過精簡的操作路徑提供更直覺的溝通體驗。此項改版在今日起採取批次發布，用戶只要將應用程式更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，便能感受全新操作體驗。

這次聊天頁面的改版擁有3大亮點，首先是新增了「好友分頁」，過去用戶若要在眾多對話中尋找特定聯絡人，往往需要在「主頁」與「聊天」分頁之間反覆切換，現在則可直接在聊天頁面頂端快速切換至好友名單，大幅簡化操作步驟。其次，改版也在好友分頁下方開闢了「所有相簿」入口，這項功能將散落在各個聊天室的照片資源集中管理，讓使用者能一目了然地查看所有已建立的相簿，解決了尋找舊照片時大海撈針的痛點。最後，介面右上角的「＋」號按鍵則轉型為功能集散地，將「加入好友」、「建立聊天室」及「全部標記為已讀」等高頻率使用的功能收納其中。

LINE表示，這是今年度階段性更新計畫的一部分，此功能更新先前已在日本市場率先推行，除了聊天頁面外，未來整體使用介面都將陸續調整，甚至計畫打造專屬的電商頁面，讓社群與購物體驗結合得更緊密。為了協助用戶銜接新介面，更新後首次開啟LINE時，會由人氣角色熊大引導互動說明，逐步帶領使用者無痛上手新介面。