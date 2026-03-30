台灣新車安全評等加嚴 CMC這車型0顆星建議召回改正

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）今天公布2026年第1季2車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛為TESLA MODEL Y、CMC ZINGER，其中TESLA MODEL Y獲得5顆星評等，但CMC ZINGER卻獲得0顆星評等，車安中心表示，已要求業者提出改善措施，並建議自主辦理召回改正作業。

為提供消費者新車安全資訊，提升國內車輛安全性，國內推動台灣新車安全平等計畫（TNCAP），今年第1季起公布的第二版星級評等結果，是以更高、更嚴格試驗來評等，鼓勵車廠持續開發或導入更安全車輛與配備，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性。

今年TNCAP已完成2026年第1季2車型選、購置、試驗及評等相關作業，車安中心公布TNCAP第一、第二順位，其中，TESLA MODEL Y獲得5顆星評等， CMC ZINGER則0顆星。

車安中心說明，TNCAP第一版制度運作迄今執行約有3年，而今年起開始第二版制度，評等標準會比第一版更加嚴格、要求項目更加在地化、更加接近歐洲TNCAP 2022年版本，若車輛在第一版評等得到5顆星，套用到第二版可能只剩3顆星或4顆星，顯見評等更加嚴格。

第二版制度新增評等項目包含盲點輔助系統；緊急煞車輔助系統；電動車碰撞後觸電保護，若該車型符合觸電保護性能、REESS電解液洩漏性能、REESS固定性能及自動斷電裝置運作檢查要求，則給予符合性標識；緊急救援及事故脫困，若該車型具備救援表單，該資訊將揭露於TNCAP網站。

車安中心指出， TESLA MODEL Y在四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護93％、兒童保護89％、弱勢道路使用者保護75％、安全輔助71％。依據星級評等平衡標準規定， MODEL Y車型整體星級評等為5顆星；另該車型符合電動車觸電保護規範並給予符合性標識。

然而， CMC ZINGER在成人保護43％、兒童保護33％、弱勢道路使用者保護40％、安全輔助0％。依據星級評等平衡標準規定， CMC ZINGER車型整體星級評等為0顆星，意指該車種僅符合國內車輛安全法規的基本要求。

車安中心表示，本次CMC ZINGER車型在執行TNCAP前方全寬撞擊試驗後，發現第二排右側座椅椅腳鎖扣脫開，造成座椅無法有效固定於車體，以及第二排右側座椅安全帶脫開，造成後座乘客無法有效束縛致撞擊前排座椅；在執行前方偏置撞擊試驗後，發現第二排左側座椅椅腳鎖扣脫開，造成座椅無法有效固定於車體。

車安中心表示，該車型符合車輛安全法規，但在執行更嚴苛的TNCAP二項撞擊試驗後，發生上述情事，後續將請中華汽車公司善盡企業責任研提改善措施，並依交通部「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」辦理召回改正作業，以提升行車安全。

CMC ZINGER整體星級評等。圖／車安中心提供

TESLA MODEL Y整體星級評等。圖／車安中心提供

車安中心今天公布2026年第1季2車型評等作業，TESLA MODEL Y獲得5顆星評等。圖／車安中心提供