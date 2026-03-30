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大甲媽祖下月遶境起駕 新光人壽聯名「開運傘」送好運

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動下月展開，台新新光金控(2887)子公司新光人壽連續第6年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動下月展開，台新新光金控(2887)子公司新光人壽連續第6年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」。圖／大甲鎮瀾宮提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月17日晚上起駕，台新新光金控（2887）子公司新光人壽連續第6年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤共同擔任主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式。

今年大甲媽祖遶境進香主題為「善」，與新光人壽聯名設計的「媽祖開運傘」有異曲同工之妙，皆傳達對社會的善念守護與安心保障的期待。

大甲媽遶境活動自4月17日晚上起駕至4月26日回鑾，徒步路線貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇，在沿途300多公里的路程中，新光人壽在地業務單位將於沿途設立服務攤位，為信眾加油打氣並發送「媽祖開運傘」，結合Richart「有風有雨有光在」遶境花車，一路守護信眾隨駕進香。

新光人壽將於遶境前夕，清明連假4月3日至4月6日期間在大甲鎮瀾宮舉辦的「愛心文創市集」活動，提供「樂Call保」旅遊平安險、BoBee旅遊平安保險「遶境祈福行方案」及快速加入免費會員服務，新光人壽樂Call保會員，在遶境出遊前，一通電話就能立即完成旅平險的快速投保，到新光人壽攤位與工作人員互動，也有機會獲得「媽祖開運傘」，數量有限送完為止。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動下月展開，台新新光金控(2887)子公司新光人壽連續第6年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動下月展開，台新新光金控(2887)子公司新光人壽連續第6年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」。圖／大甲鎮瀾宮提供

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