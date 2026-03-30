循環標誌最快本週上路 企業ESG綠色採購增選項

為了提升循環產品及服務的市場普及率，環境部擬推動4大類、10品項「循環標誌」，相關要點最快本週正式公布；企業採購有循環標誌的商品或服務，可代表企業ESG的展現。

環境部為了提升循環產品與服務的市場普及率，推動「循環產品及循環服務推動作業要點（草案）」，初步包含紡織品、塑膠、玻璃及循環服務4大類、共10品項，訂定「循環標誌」，將可供民間進行綠色採購的選購參考。

環境部表示，目前已經完成相關研商會議，正在最後行政程序，最快本週正式公布。

環境部資源循環署永續消費回收組長陳彥男告訴中央社記者，要點正式上路後，會先針對「8+N資源循環聯盟」的成員進行說明，其中如「紡織聯盟」或「塑膠聯盟」皆具參與意願。

陳彥男說明，以紡織為例，其實目前國內能夠展現ESG這方面的標章很少，雖然有「循環產品標章」，但這主要是針對海廢再製的衣服，其他如農業資材、甚至咖啡渣等原料，並沒有相對應的標章，透過「循環標誌」制度，可以給予使用再生料或循環料的廠商肯定。

陳彥男指出，對於民間企業而言，購買循環標誌制服是企業ESG的表現；雖然今年大多企業的採購已經底定，環境部儘速發布循環標誌，是希望增加企業明年可以採購的項目。

除此之外，陳彥男說，目前雖然僅規劃4大類、10品項，但如果有需要，也可以就個案向環境部申請；環境部會從業界的反應，評估供給和需求的意願，納入第2階段循環標誌公告推廣的項目。

環境部表示，循環標誌目前規劃包含4大類、10品項，包括使用再生料或單一材質的紡織品、塑膠容器與循環特性塑膠物品、重複裝填的玻璃容器，以及會議容器租借、循環包裝系統、資訊物品與家具循環等服務。