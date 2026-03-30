清明節必吃！草仔粿的「草」到底是什麼？ 農業部解答：常見這2種

清明節將至，許多家庭的供桌上或是老街攤販裡，都會出現一道帶有獨特清香的傳統米食「草仔粿」。綠色Q彈的外皮與飽滿的內餡，是許多人記憶中的好味道。不過，草仔粿裡面加的「草」究竟是什麼植物呢？農業部近日特別發文為民眾解答，其實最常見的原料主要為鼠麴草和艾草。

農業部指出，草仔粿之所以呈現青綠色並散發草本清香，真的是因為揉入了天然植物。根據不同地區與族群的習慣，主要會使用以下兩種植物：

1.鼠麴草（又稱清明草）：是製作草仔粿最常見的原料，因此草仔粿也常被稱為「鼠麴粿」。鼠麴草常生長在田邊、草地或道路旁，葉片帶點銀白色的絨毛，清明前後會開出一叢叢黃色小花。製作時，會將嫩葉洗淨、煮熟後打成汁，再揉入糯米與蓬萊米製成的粿皮中。

2.艾草：在部分客家地區，則習慣使用艾草來製作，客家話稱之為「艾粄」。艾草帶有極為濃郁且溫潤的特殊香氣，能讓粿皮呈現出截然不同的草本風味層次。

除了外皮的講究，草仔粿的內餡也是靈魂所在。傳統口味多以炒香的蘿蔔絲（菜脯米）、香菇、蝦米及絞肉等鹹香配料為主；喜歡甜食的人，則有紅豆、豆沙等甜口味可供選擇。

此外，農業部也分享了一個增添風味的傳統小巧思：在入籠蒸製時，長輩們通常會在草仔粿底部墊上柚子葉、月桃葉或香蕉葉。這個動作不僅能防止粿皮沾黏，還能讓粿底多吸收一層大自然的天然葉香，讓整體風味更加迷人。