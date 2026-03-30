快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

清明節必吃！草仔粿的「草」到底是什麼？ 農業部解答：常見這2種

聯合新聞網／ 綜合報導
草仔粿綠色的外皮多半是揉入鼠麴草或艾草的汁液製成，底部墊上的月桃葉或香蕉葉更能增添天然香氣。聯合報系資料照
草仔粿綠色的外皮多半是揉入鼠麴草或艾草的汁液製成，底部墊上的月桃葉或香蕉葉更能增添天然香氣。聯合報系資料照

清明節將至，許多家庭的供桌上或是老街攤販裡，都會出現一道帶有獨特清香的傳統米食「草仔粿」。綠色Q彈的外皮與飽滿的內餡，是許多人記憶中的好味道。不過，草仔粿裡面加的「草」究竟是什麼植物呢？農業部近日特別發文為民眾解答，其實最常見的原料主要為鼠麴草和艾草。

農業部指出，草仔粿之所以呈現青綠色並散發草本清香，真的是因為揉入了天然植物。根據不同地區與族群的習慣，主要會使用以下兩種植物：

1.鼠麴草（又稱清明草）：是製作草仔粿最常見的原料，因此草仔粿也常被稱為「鼠麴粿」。鼠麴草常生長在田邊、草地或道路旁，葉片帶點銀白色的絨毛，清明前後會開出一叢叢黃色小花。製作時，會將嫩葉洗淨、煮熟後打成汁，再揉入糯米與蓬萊米製成的粿皮中。

2.艾草：在部分客家地區，則習慣使用艾草來製作，客家話稱之為「艾粄」。艾草帶有極為濃郁且溫潤的特殊香氣，能讓粿皮呈現出截然不同的草本風味層次。

除了外皮的講究，草仔粿的內餡也是靈魂所在。傳統口味多以炒香的蘿蔔絲（菜脯米）、香菇、蝦米及絞肉等鹹香配料為主；喜歡甜食的人，則有紅豆、豆沙等甜口味可供選擇。

此外，農業部也分享了一個增添風味的傳統小巧思：在入籠蒸製時，長輩們通常會在草仔粿底部墊上柚子葉、月桃葉或香蕉葉。這個動作不僅能防止粿皮沾黏，還能讓粿底多吸收一層大自然的天然葉香，讓整體風味更加迷人。

農業部 植物 清明節 草仔粿

延伸閱讀

荷包蛋用油還是奶油煎？ 日主廚揭「神級搭配」：加這1味小孩超愛吃

清明必吃潤餅！你家放高麗菜或豆芽菜「廈門vs.福州的食物族譜」

清明掃墓不只是拜祖？命理師示警「4生肖」早去早離

清明掃墓懶人包…時間重點一次看！「4生肖」早去早回、別吃供品

相關新聞

我國首度檢出新冠變種BA.3.2 新加坡發燒女童來台旅遊一周

桃園國際機場於新冠疫情疫情後，執行入境有症狀旅客「自願性」提供唾液檢體進行SARS-CoV-2境外移入變異株監測，檢出首例新冠BA.3.2變異株。衛福部疾管署發言人林明誠說，全球首度監測新冠病毒株BA.3.2為4個月前，但目前流行情形仍在底部沉潛，競爭能力比不上現有病毒，可說是「非優等生」，但仍將持續關注該病毒於各類新冠病毒的占比及流行情形。

孩子上課愛分心！非注意力不足過動症 醫揭恐是「這病」與睡眠有關

兒童節將至，生育率下降，每位兒童成長過程都備受父母關心。振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，在門診中，常有家長帶著焦急心情詢問：「醫師，我的孩子被老師反映注意力差，上課常分心，是不是注意力不足過動症（ADHD）啊？」其實有些孩子的注意力問題，和睡眠品質有很大的關係，然而卻沒有被重視。

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

LINE在2026年3月迎來了多項重大更新，從全新訂閱服務、行事曆功能到介面改版都有大幅調整。繼日前引發熱議的付費訂閱服務後，LINE今再宣布針對核心功能「聊天頁面」推出全新改版，強調整體介面的全面進化，透過精簡的操作路徑提供更直覺的溝通體驗。此項改版在今日起採取批次發布，用戶只要將應用程式更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，便能感受全新操作體驗。

醫界憂「產科崩盤」…衛福部：產科接生費擬大幅調升 最高調升三倍

台灣少子化問題持續惡化，連帶衝擊醫療體系根基。醫界近日透露，衛福部正研議大幅調升產科接生給付，幅度可能達五成至一倍，甚至不排除針對高風險個案提高至兩倍，等於是現行給付的三倍，盼藉此穩住產科人力與醫療院所，避免「無處可生」的危機擴大。

馬鈴薯放幾天就發芽！網吵翻「能吃嗎」 營養師警告：恐含神經毒

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」近日有網友發文表示，自己於3月21日購買的馬鈴薯，放到昨天準備料理時才發現已經發芽，讓他相當疑惑，是否是存放時間過久所致。由於平時較少購買馬鈴薯，對於保存方式不熟悉。

新北串聯北海岸運動觀光 清明前夕老梅石槽綠毯再現

新北市年度運動盛事「萬金石馬拉松」於每年3月第3個星期日盛大登場。新北市體育局長洪玉玲表示， 2026年以「運動平權」與「環境永續」為核心理念，不僅首度增設非二元性別組別，更全面落實各項減碳措施。賽事沿著北海岸萬里、金山、石門展開，也別忘了拜訪周邊的野柳地質公園、老梅石槽等景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。