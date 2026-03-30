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賴總統：三班護病比達標率續升 護理人力回流

中央社／ 台北30日電

總統賴清德今天說，護理是穩定醫療最核心力量，三班護病比達標率持續提升，截至今年2月，護理執業人數比去年同期增加4744人，其中醫院增逾3000人，顯示護理人力正逐漸回流。

賴總統出席「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，他提到，過去在醫療現場服務，和護理人員並肩作戰，非常清楚護理人員是穩定醫療體系最核心力量。無論是急重症第一線、社區與長照現場，護理人員總是站在最前面，守護民眾健康，也陪伴家屬走過最需要支持的時刻。

賴總統說，護理不只是醫療工作的一環，更是整個醫療體系穩定運作的重要基礎。有良好的護理友善職場，才有健康的護理人力，才有穩定的醫療體系，也才能真正落實健康台灣。針對護理人才的培育及留任，政府從去年起，4年內將投入新台幣275億元，跨部會推動護理人力12項策略。

賴總統表示，政府推動三班護病比制度、夜班護理獎勵、新手臨床導師制度，透過健康台灣深耕計畫與健保資源，加大對護理人力支持，持續提升薪資；三班護病比達標率持續提升，人力正漸回流，截至今年2月，全國護理執業人數比去年同期增加4744人，其中醫院增加超過3000人。

賴總統說，今天的頒獎典禮正是推動12項策略的具體成果，獲得認證的32家醫院，不論是醫院層級或是所屬的區域，都展現了改善職場的決心，更是對護理專業的高度重視，例如有醫院建立透明的意見反映機制、推動多元彈性與自主排班，讓護理同仁在工作與家庭取得更好的平衡等。

賴總統表示，「今天現場有很多醫院的院長，很感謝你們加薪」，始終相信持續投資護理，就是落實健康台灣的重要一步。政府目標很清楚，就是要讓護理人員在不同職涯階段，都能獲得有尊嚴、完整支持，讓專業得以傳承，讓人才願意留在臨床現場，持續投入照顧工作。

職場 護病比 醫院

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