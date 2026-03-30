BL影集《向流星許願的我們》首映掀話題！鍾岳軒曝胸肌觀察 各務孝太被咬到流血直呼喜歡

BL 奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，聯合數位文創共同出品，近日舉行首映記者會，監製暨製作人潘心慧、徐薇婷與導演姜瑞智領軍，攜手鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、方語昕、吳岳擎、陳彥旭與郭大睿一同亮相，為晚間開播揭開序幕。現場搶先曝光精彩片花，一窺劇情亮點。全場觀眾隨後齊舉手機燈光，如星海閃耀，一同許願祝福收視長紅。《向流星許願的我們》全劇共12集，3月26日每週四起晚間8點，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

《向流星許願的我們》改編自九歌小說集《觀看流星的正確方式》中鍾旻瑞的同名篇章，以「觀看流星的正確方式，是願望不會實現；但如果願望真的實現了呢？」為劇情主軸。全劇歷時近60天拍攝，足跡遍及嘉義、高雄、小琉球與屏東。監製暨製作人潘心慧感性表示，這段「許願的旅程」從劇本開發到後製皆極具挑戰，也期待觀眾能在這個故事裡，看見自己的願望、遺憾，甚至一絲救贖。被譽為「最會拍男人」的金鐘導演姜瑞智則預告，除了迷人的小島風景，四位男主角之間也將帶來令人臉紅心跳的情感張力，為劇情增添更多看點。

鍾岳軒與初孟軒睽違五年再度合作組成「皓永CP」，不僅默契升級，親密尺度更成為焦點。為兩人為呈現自然的情感流動，開拍前特別參與親密指導課程。鍾岳軒笑說，原以為「越熟越尷尬」，兩人甚至先小酌梅酒壯膽，讓親密戲充滿了「梅子味」。他更逗趣爆料，在近距離接觸中發現初孟軒體溫極高，且觀察到對方「左邊胸肌比較大」，引發全場爆笑。初孟軒則形容這段過程「夢幻又真實」，兩人在親密指導課程中主動探索彼此的敏感領域，甚至為求禮貌在拍攝前加強唇部保養，展現出對搭檔的敬業與深厚信任。

另一對「海哲CP」余杰恩與各務孝太也對吻戲最有感，兩人透露拍攝前與導演達成「可以伸舌頭」的共識，默契相當放得開。由於多場親密戲集中於同一天拍攝，拍到最後雙唇皆泛紅，各務孝太更爆料余杰恩因情緒投入，會「偷咬」他的嘴唇，表示「真的咬到流血，但我喜歡。」隨後又補充連下巴也難逃波及。余杰恩解釋，當時正值全天最後一場親密戲，為了更進入角色狀態，兩人事前一起小酌放鬆情緒，隨著劇情憤怒情緒累積藉由身體釋放能量，也讓整場戲展現出高度的張力與真實感。

《向流星許願的我們》3/26首映星光熠熠，盛大造勢迎開播。圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供

除了兩對CP的情感發展備受關注，劇中細膩的親情描寫同樣令人期待。曹蘭特別受邀飾演余杰恩的母親，監製暨製作人潘心慧分享選角趣事，曹蘭頭綁頭巾、手拿啤酒，濃厚的在地感讓團隊讓團隊當場直呼「就是她！」。曹蘭在片場不僅親切照料後輩，更展現專業素養，為避免年輕演員害羞而體貼迴避親密戲拍攝。

此外，劇中另一亮點由《原子少年2》冠軍團「F.F.O」成員陳彥旭與新生代演員郭大睿分別飾演18歲的何向永與陳皓維，以清新制服造型吸引粉絲熱議，掀起滿滿「姨母笑」。而方語昕飾演的神秘漫畫家與吳岳擎飾演的神祕街友，在奇幻設定中扮演著牽動劇情的關鍵推手。為詮釋角色，方語昕特別學習塔羅牌，吳岳擎則幾乎「角色上身」，語帶神秘、半開玩笑地說自己的『敏感帶』也會出現在劇中，一席話為角色留下更多想像空間。

首映儀式呼應「向流星許願」主題，由「流星四少」鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太共同轉動象徵命運啟航的船舵，宣告新戲正式啟程。隨後全場觀眾高舉手機燈光，讓現場宛如流星雨降臨，演員與來賓齊聲大喊「向流星許願的我們，許願成功！」將氣氛推向高潮，也邀請觀眾準時鎖定各大平台，一同登上星浦嶼展開這段奇幻旅程。

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。3月26日每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。