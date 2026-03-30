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塑膠袋之亂！高檢署啟動查緝民生犯罪聯繫平台 通令各地嚴打囤積哄抬
受中東情勢衝擊，近期傳出塑膠袋缺貨潮，台灣高檢署指出，已要求全國地方檢察署同步啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，嚴防投機份子藉機囤貨居奇或非法哄抬物價，對涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價業者、供應商或通路商，如發現涉有刑責，將依法速查嚴辦，以懲不法。
高檢署指出，已指示全國各地方檢察署，應儘速邀集轄區內之警察、調查、衛生、農業、消費者保護等相關機關，召開聯繫平台會議。針對近期波動之重要民生物資，建立情資共享機制，一旦發現異常價格波動或人為操縱嫌疑，立即展開調查。
高檢署指出，各地方檢察署應指派專責檢察官負責，結合司法警察與行政機關，深入了解相關供應鏈流程，社會大眾若發現有業者囤積物資，抑或惡意哄抬物價具體情事，請勇於向各地方檢察署或司法警察機關檢舉。
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