我國首度檢出新冠變種BA.3.2 新加坡發燒女童來台旅遊一周

桃園國際機場於新冠疫情疫情後，執行入境有症狀旅客「自願性」提供唾液檢體進行SARS-CoV-2境外移入變異株監測，檢出首例新冠BA.3.2變異株。衛福部疾管署發言人林明誠說，全球首度監測新冠病毒株BA.3.2為4個月前，但目前流行情形仍在底部沉潛，競爭能力比不上現有病毒，可說是「非優等生」，但仍將持續關注該病毒於各類新冠病毒的占比及流行情形。

林明誠說，檢出個案為新加坡籍10歲女童，屬於境外移入個案，其3月14日搭機來台旅遊，個案因發燒至38.5度，由疾管署桃機檢疫站攔檢，且自願提供唾液檢體篩檢，經送疾管署研檢中心檢驗，驗出BA.3.2。該女童入境前14天皆在新加坡，來台旅遊為3月14日至20日。

經檢疫人員進階詢問，個案近12個月內未接種新冠疫苗。林明誠說，經TOCC評估後，執行登革熱血清採檢及新冠病毒唾液自願採檢，同時開立入境24小時內就醫敬告單，個案已於3月20日離境。

另，日本新冠整體疫情下降，變異株以NB.1.8.1為多，若單看沖繩縣，近四周疫情上升1.2倍，第9周至第12周定醫平均報告數自1.56上升至3.47。沖繩最近一周是全國第二高的縣，僅次於岩手縣，但變異株資訊只有全國的，並沒有個別地區的資訊。

林明誠說，依世界衛生組織（WHO）評估，目前疫苗對BA.3.2仍具重症保護力，呼籲新冠重症高風險族群，接種疫苗提高保護力還是最有效預防重症的方法。