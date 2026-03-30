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國泰醫院勇奪2026亞洲醫療大獎 獲得國際認證

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院勇奪2026亞洲醫療大獎雙項殊榮，由簡志誠院長（左3）親自率隊出席領獎。圖／國泰醫院提供
國泰醫院勇奪2026亞洲醫療大獎雙項殊榮，由簡志誠院長（左3）親自率隊出席領獎。圖／國泰醫院提供

「亞洲醫療大獎Healthcare Asia Awards」被譽為亞太地區醫療界年度盛事，2026年頒獎典禮於3月26日在新加坡濱海灣金沙博覽會暨會議中心隆重舉行，國泰醫院憑藉在永續發展及病人安全領域的卓越表現，榮獲「ESG Program of the Year」與「Patient Safety Initiative of the Year」二項國際大獎。

國泰醫院院長簡志誠親自率隊出席領獎，並感謝國際評審的肯定，獎項帶給醫院前進的動力，鼓勵大家持續精進病人安全。未來醫院將持續深化數位轉型，並以數據驅動醫療品質提升，也盼與醫界分享醫院的經驗，共同促進區域醫療體系的安全發展。

「亞洲醫療大獎」是亞太地區最具代表性與公信力的醫療獎項之一，針對醫療機構的創新性、對病人照護的實質影響以及社群貢獻進行深度評估，評選出醫院在病人照護、智慧醫療、永續發展及社會責任等領域的卓越成就，該獎項不僅是國際醫療品質的指標，是亞洲各國頂尖醫院競相爭取的榮譽。

國泰醫院憑藉在病人安全與永續發展上的持續努力，獲得評審高度肯定，榮獲雙項殊榮，展現醫院的深耕成果已獲得國際認證。簡志誠表示，病人安全是醫院長期的核心承諾，透過強化早期風險辨識機制，及推動「團隊資源管理」（TRM），提升跨專業溝通與協作，將病人安全意識內化為全體共識。

隨著持續優化制度與流程，國泰醫院不斷提升臨床照護的透明度與一致性，近年更導入智慧醫療系統的輔助，包括智慧交班工具及臨床決策支持系統，更進一步改善溝通品質與促進病人參與，全面提升整體照護品質。

在永續發展方面，國泰醫院以「氣候、健康、培力」三大面向為核心，全方位推動永續策略。在環境面向包括完成ISO溫室氣體盤查與能源管理系統導入，並透過高效能設備與低碳飲食推廣，年度減碳量超過400噸CO2e。

簡志誠強調，醫院持續培力與健康面向則包括推動員工健康促進與護理人員福祉，導入彈性工時與心理支持，並積極參與社區照護與國際合作推動慢性病防治，同時致力強化全院永續知能，院內43位主管已取得「氣候與健康管理師」證照，展現醫院在永續醫療上的領導力。

醫院 國泰 永續

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