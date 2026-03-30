新鮮雞蛋難剝？粉專曝關鍵1原因：「整片剝」小技巧一次看

「魚漿夫婦」近日在粉專分享研究心得，指出新鮮雞蛋剝殼困難是普遍現象。一般認為，冰箱放久的雞蛋較好剝，原因在於新鮮蛋白中含有豐富二氧化碳，遇熱後膨脹會壓迫薄膜，使蛋殼緊貼蛋白而難以剝落。越新鮮的蛋，二氧化碳含量越高，剝殼難度也越大。

除了二氧化碳，雞蛋水分多也是造成剝殼困難的重要因素。畜產試驗所建議，新鮮雞蛋放置室溫2-3天，水分逐漸蒸發，蛋殼與蛋白的貼合度降低後再煮，剝殼更容易。對於趕時間的人，「烘烤法」也能解決部分問題。魚漿夫婦實測使用氣炸鍋烘烤3-5顆冷藏雞蛋，降低水分後，蛋殼能大塊剝落，蛋黃也維持漂亮口感，整體剝蛋體驗更順暢。

烘烤技巧上，可將溫度降至110度、延長烘烤13-15分鐘，蛋殼剝落更完整，也能減少黏殼問題。這種方式除了方便剝蛋，也可能讓醃蛋或其他料理更入味。魚漿夫婦認為，這是一種兼顧科學原理與實用性的做法，對於喜歡在家做料理的人尤其有幫助。

除了剝蛋技巧，雞蛋的營養價值也不可忽視。營養師粉專「好食客」曾分享，蛋殼顏色與營養無直接關係，紅殼蛋和白殼蛋的蛋白質核心營養幾乎一致，差異主要在飼料影響的蛋黃顏色。此外，過去擔心膽固醇過高而限制每日攝取量的觀念，已被新版飲食指南修正。一般健康人每天吃1~2顆雞蛋並不會對膽固醇造成負擔，除非特殊病況需諮詢醫師。

生蛋並非營養加分，反而可能影響生物素吸收。蛋白中的卵白素(Avidin)會阻礙維生素B7吸收，長期生吃可能造成掉髮風險，也有食安疑慮。因此，建議烹煮至熟再食用最安全。雞蛋不僅方便、可口，營養豐富，且能搭配各種料理，無論白殼或紅殼，都能成為均衡飲食的一部分，對日常生活健康非常有幫助。