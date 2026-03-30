快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

新鮮雞蛋難剝？粉專曝關鍵1原因：「整片剝」小技巧一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
「魚漿夫婦」指出新鮮雞蛋剝殼困難是普遍現象，原因在於越新鮮蛋白中含有豐富二氧化碳越多，剝殼難度也相對大。 示意圖／ingimage
「魚漿夫婦」指出新鮮雞蛋剝殼困難是普遍現象，原因在於越新鮮蛋白中含有豐富二氧化碳越多，剝殼難度也相對大。 示意圖／ingimage

「魚漿夫婦」近日在粉專分享研究心得，指出新鮮雞蛋剝殼困難是普遍現象。一般認為，冰箱放久的雞蛋較好剝，原因在於新鮮蛋白中含有豐富二氧化碳，遇熱後膨脹會壓迫薄膜，使蛋殼緊貼蛋白而難以剝落。越新鮮的蛋，二氧化碳含量越高，剝殼難度也越大。

除了二氧化碳，雞蛋水分多也是造成剝殼困難的重要因素。畜產試驗所建議，新鮮雞蛋放置室溫2-3天，水分逐漸蒸發，蛋殼與蛋白的貼合度降低後再煮，剝殼更容易。對於趕時間的人，「烘烤法」也能解決部分問題。魚漿夫婦實測使用氣炸鍋烘烤3-5顆冷藏雞蛋，降低水分後，蛋殼能大塊剝落，蛋黃也維持漂亮口感，整體剝蛋體驗更順暢。

烘烤技巧上，可將溫度降至110度、延長烘烤13-15分鐘，蛋殼剝落更完整，也能減少黏殼問題。這種方式除了方便剝蛋，也可能讓醃蛋或其他料理更入味。魚漿夫婦認為，這是一種兼顧科學原理與實用性的做法，對於喜歡在家做料理的人尤其有幫助。

除了剝蛋技巧，雞蛋的營養價值也不可忽視。營養師粉專「好食客」曾分享，蛋殼顏色與營養無直接關係，紅殼蛋和白殼蛋的蛋白質核心營養幾乎一致，差異主要在飼料影響的蛋黃顏色。此外，過去擔心膽固醇過高而限制每日攝取量的觀念，已被新版飲食指南修正。一般健康人每天吃1~2顆雞蛋並不會對膽固醇造成負擔，除非特殊病況需諮詢醫師。

生蛋並非營養加分，反而可能影響生物素吸收。蛋白中的卵白素(Avidin)會阻礙維生素B7吸收，長期生吃可能造成掉髮風險，也有食安疑慮。因此，建議烹煮至熟再食用最安全。雞蛋不僅方便、可口，營養豐富，且能搭配各種料理，無論白殼或紅殼，都能成為均衡飲食的一部分，對日常生活健康非常有幫助。

雞蛋 營養師

延伸閱讀

荷包蛋用油還是奶油煎？ 日主廚揭「神級搭配」：加這1味小孩超愛吃

科學人／去高麗菜煮蛋那桌坐！科學告訴你高麗菜為什麼這麼好用

相關新聞

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

高雄近年在各大活動利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，例如黃色小鴨、超人力霸王等特色行人號誌，一度蔚為潮流，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，卻引發交通亂象，有民眾為爭搶拍攝，直接站上行穿線甚至跨入車道，路口也有多輛機車違停，只為「欣賞號誌」，市府甚至取消自行車指示號誌，換成特色號誌，造成騎士疑惑能否通行。

星宇航空今明台中首飛東京、熊本 張國煒：爭取今年冬天飛札幌

星宇航空拓展中台灣航網，今天和明天接力開航台中飛東京、熊本航線，為中部旅客提供多元且便利的直飛選擇。今天在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，搭東京首航的旅客說很方便，不需再到桃園機場轉乘，最少省下90分鐘車程，希望未來班次可再增加。

今高溫35度 吳德榮：明起第一波鋒面降雨2階段雷陣雨掃全台

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，「晴熱如夏」，全台最高氣溫達35度。馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳。

我國首度檢出新冠變種BA.3.2 新加坡發燒女童來台旅遊一周

桃園國際機場於新冠疫情疫情後，執行入境有症狀旅客「自願性」提供唾液檢體進行SARS-CoV-2境外移入變異株監測，檢出首例新冠BA.3.2變異株。衛福部疾管署發言人林明誠說，全球首度監測新冠病毒株BA.3.2為4個月前，但目前流行情形仍在底部沉潛，競爭能力比不上現有病毒，可說是「非優等生」，但仍將持續關注該病毒於各類新冠病毒的占比及流行情形。

日本「春之嵐」明後天恐強風豪雨 賞櫻應對日旅達人這樣建議

日本不少地方櫻花都開了，東京更是滿開，但日本氣象協會指出，30日起天氣轉差，31日到4月1日更有春之嵐，會有強風暴雨，就像颱風一樣。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，如果現在正在日本，請把握今天30日多跑幾個景點，也許是最後機會了。

明年機票先買起來！旅遊達人急喊「今天快訂」 國籍航空基本票價開漲

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日在臉書發文提醒，台籍航空已陸續公告調漲「基本票價」，直言「看來是撐不到4月7日了」。他指出，一張機票價格主要由「基本票價＋附加費用＋稅金」三部分構成，其中基本票價即為常見的未稅價格，附加費用則包含手續費、選位費與燃油附加費，至於稅金則多由各國政府徵收，通常變動較小。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。