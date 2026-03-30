兒童節連假出遊 基隆海科館、和平島地質園 12歲以下兒童免費入園

迎接兒童節一連4天假期，基隆海科館籌辦主題活動，和平島地質公園推私房行程，12歲以下兒童在4月3日至6日，可憑證明文件免費入館和入園；海科館海洋劇場另提供全票半價購票優惠。

海科館在今年兒童節舉辦「海Fun嘉年華」系列活動，4月3至6日全區（主題館、潮境智能海洋館、區域探索館、典藏館），12歲以下兒童均免費入館。

海Fun嘉年華活動包含「永續闖關島」環境議題挑戰、「船長市集」在地特色攤位，以及利用海廢浮標創作的「海客秀」彩繪DIY。同步展出由北台灣孩童畫作拼接的大型共創藝術，還有「大魚的故事」實境解謎與線上語音導覽，打造沉浸式探索體驗。

海科館指出，4月4日上午10時至下午3時30，在主題館廣場舉辦北火熊親子運動會，由北火熊、小八、莫兒聯手吉祥物「小確幸」、「小確福」及「兒娃」，與出席兒童同樂。參加健走集滿3個章，即可兌換小禮物，限量800份送完為止。

和平島地質公園4月3日至6日，家長只要出示官方臉書指定貼文，同行的12 歲以下兒童（2013年4月3日後出生，出示健保卡）也可免票入園。

園方推薦「島工」私藏1日遊程，早上入園後參與現場報名，10時30分開始的免費定時導覽，帶領孩子走入管制區展開地質探險，跟著導覽老師的腳步聆聽大航海時代的故事與岩石知識。

午餐時光可享用在地海鮮料理與咖啡輕食，午後參加「小島製皂 DIY 工作坊」，親子一起運用天然材料，發揮無限創意捏出專屬的「石小孩」，同時實踐無包裝、零浪費的環保理念，帶走充滿溫度的獨家旅行紀念品。

園方說，手作結束後是孩子們最期待的自由放電時間，在幼幼水道、留夏沙灘與星光草原盡情奔跑、揮灑精力。玩累了就可漫步至公園制高點享受休閒放空的下午茶時間，品嘗外酥內軟的可愛造型雞蛋糕配上絕美海景。

園方也推薦遊客離開園區後，可以前往基隆美術館，參觀《回望400 — 基隆的往昔與新貌》攝影特展，看到走訪園區聽聞的歷史影像，一起見證基隆的蛻變，為這趟小旅行畫下充滿文化收穫的句點。

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供