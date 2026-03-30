快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

兒童節連假出遊 基隆海科館、和平島地質園 12歲以下兒童免費入園

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆海科館籌辦主題活動，和平島地質公園推私房行程，12歲以下兒童在4月3日至6日，可憑證明文件免費入館和入園；海科館海洋劇場另提供全票半價購票優惠。

海科館在今年兒童節舉辦「海Fun嘉年華」系列活動，4月3至6日全區（主題館、潮境智能海洋館、區域探索館、典藏館），12歲以下兒童均免費入館。

海Fun嘉年華活動包含「永續闖關島」環境議題挑戰、「船長市集」在地特色攤位，以及利用海廢浮標創作的「海客秀」彩繪DIY。同步展出由北台灣孩童畫作拼接的大型共創藝術，還有「大魚的故事」實境解謎與線上語音導覽，打造沉浸式探索體驗。

海科館指出，4月4日上午10時至下午3時30，在主題館廣場舉辦北火熊親子運動會，由北火熊、小八、莫兒聯手吉祥物「小確幸」、「小確福」及「兒娃」，與出席兒童同樂。參加健走集滿3個章，即可兌換小禮物，限量800份送完為止。

和平島地質公園4月3日至6日，家長只要出示官方臉書指定貼文，同行的12 歲以下兒童（2013年4月3日後出生，出示健保卡）也可免票入園。

園方推薦「島工」私藏1日遊程，早上入園後參與現場報名，10時30分開始的免費定時導覽，帶領孩子走入管制區展開地質探險，跟著導覽老師的腳步聆聽大航海時代的故事與岩石知識。

午餐時光可享用在地海鮮料理與咖啡輕食，午後參加「小島製皂 DIY 工作坊」，親子一起運用天然材料，發揮無限創意捏出專屬的「石小孩」，同時實踐無包裝、零浪費的環保理念，帶走充滿溫度的獨家旅行紀念品。

園方說，手作結束後是孩子們最期待的自由放電時間，在幼幼水道、留夏沙灘與星光草原盡情奔跑、揮灑精力。玩累了就可漫步至公園制高點享受休閒放空的下午茶時間，品嘗外酥內軟的可愛造型雞蛋糕配上絕美海景。

園方也推薦遊客離開園區後，可以前往基隆美術館，參觀《回望400 — 基隆的往昔與新貌》攝影特展，看到走訪園區聽聞的歷史影像，一起見證基隆的蛻變，為這趟小旅行畫下充滿文化收穫的句點。

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供
迎接兒童節一連4天假期，基隆和平島地質公園12歲以下兒童可憑證明文件免費入館和入園，園方推薦1日遊程供遊客參考。圖／和平島地質公園提供

迎接兒童節一連4天假期，基隆海科館籌辦主題活動，12歲以下兒童在4月3日至6日，可憑證明文件免費入館和入園。圖／取自海科館臉書
迎接兒童節一連4天假期，基隆海科館籌辦主題活動，12歲以下兒童在4月3日至6日，可憑證明文件免費入館和入園。圖／取自海科館臉書

海科館 兒童節 清明節 連假 和平島 基隆

延伸閱讀

兒童節遊基隆 海科館、和平島公園12歲以下免費

迎兒童節連假 高雄樂園祭優惠、酒店推新餐廳吸客

相關新聞

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

高雄近年在各大活動利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，例如黃色小鴨、超人力霸王等特色行人號誌，一度蔚為潮流，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，卻引發交通亂象，有民眾為爭搶拍攝，直接站上行穿線甚至跨入車道，路口也有多輛機車違停，只為「欣賞號誌」，市府甚至取消自行車指示號誌，換成特色號誌，造成騎士疑惑能否通行。

星宇航空今明台中首飛東京、熊本 張國煒：爭取今年冬天飛札幌

星宇航空拓展中台灣航網，今天和明天接力開航台中飛東京、熊本航線，為中部旅客提供多元且便利的直飛選擇。今天在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，搭東京首航的旅客說很方便，不需再到桃園機場轉乘，最少省下90分鐘車程，希望未來班次可再增加。

今高溫35度 吳德榮：明起第一波鋒面降雨2階段雷陣雨掃全台

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，「晴熱如夏」，全台最高氣溫達35度。馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳。

我國首度檢出新冠變種BA.3.2 新加坡發燒女童來台旅遊一周

桃園國際機場於新冠疫情疫情後，執行入境有症狀旅客「自願性」提供唾液檢體進行SARS-CoV-2境外移入變異株監測，檢出首例新冠BA.3.2變異株。衛福部疾管署發言人林明誠說，全球首度監測新冠病毒株BA.3.2為4個月前，但目前流行情形仍在底部沉潛，競爭能力比不上現有病毒，可說是「非優等生」，但仍將持續關注該病毒於各類新冠病毒的占比及流行情形。

日本「春之嵐」明後天恐強風豪雨 賞櫻應對日旅達人這樣建議

日本不少地方櫻花都開了，東京更是滿開，但日本氣象協會指出，30日起天氣轉差，31日到4月1日更有春之嵐，會有強風暴雨，就像颱風一樣。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，如果現在正在日本，請把握今天30日多跑幾個景點，也許是最後機會了。

明年機票先買起來！旅遊達人急喊「今天快訂」 國籍航空基本票價開漲

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日在臉書發文提醒，台籍航空已陸續公告調漲「基本票價」，直言「看來是撐不到4月7日了」。他指出，一張機票價格主要由「基本票價＋附加費用＋稅金」三部分構成，其中基本票價即為常見的未稅價格，附加費用則包含手續費、選位費與燃油附加費，至於稅金則多由各國政府徵收，通常變動較小。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。