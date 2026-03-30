竹林生產獎勵擴大適用所有林業用地 面積擴大至10萬公頃

為活絡竹材生產與竹產業發展，農業部公告修正「竹林生產更新獎勵作業規範」，將原本僅以原住民保留地禁伐區域為對象的獎勵，擴大至所有林業用地，並大幅擴大獎勵適用對象，每公頃最高補助3萬元，增加面積將由原本3萬多公頃增加至10萬公頃。

農業部林業及自然保育署表示，為推動森林永續經營及扶植竹產業振興，輔導民眾依法執行竹林伐採作業及生產竹材，發給竹林生產更新獎勵金，以促進竹林更新，因此公告修正「竹林生產更新獎勵作業規範」本規範獎勵對象為竹林之所有權人，並實際從事竹林經營管理者。本次規範獎勵的竹林應位於經編定為林業用地的土地，以及原住民保留地禁伐補償條例第3條第一項所定的原住民保留地。

此規範獎勵的竹林，竹林所在土地面積達0.1公頃以上，並以竹為經營主體，且依法可執行竹林伐採作業，竹林應以孟宗竹、桂竹、長枝竹、莿竹、轎篙竹等經濟竹種為主要竹種，且所占比率應達50%以上，且竹林所在土地無濫墾、濫伐、擅伐等情事，竹林所在土地當年度也未領取造林獎勵金或本規範的獎勵金。

本次修正，每公頃材伐補助金最高3萬元，或是可依竹材搬出利用支數計算，每支10元，每公頃獎勵支數為1000支至3000支。

林業保育署表示，此次修正導入更明確的生產導向獎勵機制。未來竹林經營者除可依伐採面積或擇伐比例申請獎勵外，新增依實際搬出的可利用竹材支數核算獎勵金額，讓補助對接實際生產成果，強化竹林經營與產業供應連結。林業保育署強調，適度的竹材伐採與持續更新，有助維持竹林健康，提升竹材品質與利用價值，也能為竹產業發展奠定穩固基礎。