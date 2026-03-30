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塑膠袋大缺貨後高雄又傳囤積免洗餐具 陳其邁下令嚴查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
戰爭導致塑膠袋供應吃緊，高雄市區一家五金百貨店內的塑膠袋幾乎被掃光。記者徐白櫻／攝影
戰爭導致塑膠袋供應吃緊，高雄市區一家五金百貨店內的塑膠袋幾乎被掃光。記者徐白櫻／攝影

中東戰火未停，石化原物料價格飆漲，民進黨團總召江瑞鴻今天表示，近日聽聞已經有人在囤積免洗餐具，連鎖店業者憂心前景不樂觀，市府要及早因應。市長陳其邁表示，市府27日成立物價督導小組，消保官率先展開查核，目前尚未發現囤積或哄抬情事，一定會嚴查嚴辦。

今天是高雄市議會第4第7次定期大會開議日，市長陳其邁率團隊拜會各黨團。民進黨團總召江瑞鴻指出，因戰爭因素導致原料供應出狀況，他聽聞有人囤積免洗餐具，他自己打電話去問台塑公司，台塑坦言原物料若沒進來，未來可能需要停產；連鎖店老闆也向他表達憂心，持續下去會虧損嚴重。

陳其邁表示，他在27日指示副秘書長張家興成立物價上漲督導小組，緊盯塑膠袋，另外消保官也率六都之先開始查核，目前沒有發現特別囤積或哄抬狀況。

陳其邁強調，高雄消保官跟高雄地檢署取得聯繫，若有不法務必嚴查嚴辦，以杜絕非法囤積或哄抬價格，採取最嚴厲措施來防範。他也希望民眾消費時盡量自備容器，這樣垃圾減量、環保，也可以減低塑膠袋使用量。

塑膠袋大缺貨，議員反映有人開始囤積免洗餐具，記者實地走訪市區一家五金百貨連鎖店，貨架上的塑膠袋幾乎被消費者搶光，左上角的免洗餐具則是正常供應。記者徐白櫻／攝影
塑膠袋大缺貨，議員反映有人開始囤積免洗餐具，記者實地走訪市區一家五金百貨連鎖店，貨架上的塑膠袋幾乎被消費者搶光，左上角的免洗餐具則是正常供應。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會定期大會開幕前，市長陳其邁拜會民進黨團，總召江瑞鴻（圖中站立者）說，市場上似乎有人在囤積免洗餐具，市府應該提早因應。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會定期大會開幕前，市長陳其邁拜會民進黨團，總召江瑞鴻（圖中站立者）說，市場上似乎有人在囤積免洗餐具，市府應該提早因應。記者徐白櫻／攝影

消保官 免洗餐具 塑膠袋 高雄 陳其邁

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