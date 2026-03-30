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華航領先全台 導入Google’s Find Hub行李定位功能

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空宣布支援 Google’s Find Hub 行李定位。圖／華航提供
中華航空宣布支援 Google’s Find Hub 行李定位。圖／華航提供

中華航空今天宣布，正式宣布支援Google’s Find Hub行李定位功能，旅客託運行李內只要放置與Find Hub相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可即時掌握行李位置。華航成為台灣首家領先導入此功能的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。

華航積極推動數位創新服務，領先國籍航空雙雙導入Apple AirTag及Find Hub行李追蹤應用服務，除了既有支援Apple AirTag，現也攜手Google，將行李追蹤應用服務擴及至使用Android™裝置的用戶，擴大整體服務範圍。

華航指出，旅客託運行李內只要放置與Find Hub相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可即時掌握行李位置，利用Google定位技術尋查詢配件位置，Find Hub網絡透過全球超過十億台Android裝置協助定位遺失行李，旅客於Find Hub應用程式中生成安全、私密的連結，便可與航空公司共享行李資訊，以加速查找流程。

華航說明，作為Find Hub全球首波合作的航空公司之一，提供更智慧化的數位旅程體驗，透過「分享物品位置」功能，與現有行李追蹤系統相輔相成，提供更隱私且安全地行李追蹤方式，讓旅客在行程中更即時掌握行李資訊，並在需要時與航空公司分享位置。為嚴格守護旅客個資，系統設有智慧防護機制，當行李歸還旅客後分享連結會自動停用，並於 7 天後到期。

華航長期致力數位e化服務，從「心」出發貼近旅客需求，包括「AI 客服」、「中華航空App」、「華航雲端書坊」、「小花伴定位找人」等功能，結合數位前瞻技術，打造更佳智慧便捷的舒適旅程。

中華航空宣布支援 Google’s Find Hub 行李定位，成為台灣首家導入此服務的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。記者黃仲明／攝影
中華航空宣布支援 Google’s Find Hub 行李定位，成為台灣首家導入此服務的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。記者黃仲明／攝影

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