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高雄最新水情曝光 陳其邁：伏流水及抗旱水井都盤點好了
高雄市議會第4屆第7次定期大會今天開議，議員朱信強提及今年再度出現缺水旱象，民生、農業及工業用水都很頭痛，市府應提早因應。市長陳其邁說，高雄平均地下水位為15公尺，目前約13 公尺，還算在正常範圍內，接下來的4月初及5月未降雨才會進入相關抗旱措施；高雄單日用水約160公噸，抗旱水井及伏流水共68萬公噸，整體備援機制已就緒，會做好萬全準備。
市長陳其邁開議前率團隊拜會無黨團結聯盟黨團，議員朱信強指出，美濃等地農業用水已採用輪灌，接下來供水令人擔憂，希望高屏溪上游在枯水期妥善規畫串連式水潭，減緩荖濃溪及旗山溪水流流速，補注地下水。
陳其邁表示，2023年缺水時，高雄挖掘150口抗旱水井，高雄的地下水平均水位約15公尺，當時降至7.6公尺，那今年最新估算約13公尺，還算在正常範圍，未進入應變機制。
此外，大高雄單日供水160萬公噸，其中自來水占150萬公噸，工業用水大概30萬噸，2023年曾在大樹區挖掘110口井，前幾天已做檢測，約34萬公噸的水源可以馬上供水，伏流水也有34萬公噸左右，必要時會配合水情變化做相對應調整。
陳其邁說，目前預估4月初會有一波降雨，梅雨則在5月左右，以目前來看，還足夠供水，情況並沒有像上次百年大旱那麼嚴重。目前嚴密監控水情，也請農業局協助農民轉作高用水作物，「希望老天幫忙，能夠趕快下雨」。
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