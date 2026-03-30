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隻身到花蓮服務18年 門諾醫院護理長蔡孟惠獲選優秀青年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠，18年前見東部護理人才短缺，隻身從嘉義縣太保市到花蓮服務至今，獲得「花蓮縣優秀青年」肯定。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠，18年前見東部護理人才短缺，隻身從嘉義縣太保市到花蓮服務至今，獲得「花蓮縣優秀青年」肯定。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠，因母親期望投入護理工作，18年前看見東部護理人力短缺，從嘉義隻身東來服務至今，以專業與同理心長年守在第一線，照護病人、陪伴家屬並培育後進，獲選「花蓮縣優秀青年」。

蔡孟惠是印尼華僑之女，基於「工作穩定」的期待踏入護理領域，畢業後受學長一句「花蓮很需要人」影響，帶著單純信念來到門諾醫院。她從基層護理師做起，歷經內外科歷練，從單純照護病人，到承擔管理責任、帶領團隊，逐步成為護理長。

18年來，她經歷0403大地震、重大創傷救護與病房高壓運作等多重考驗，深刻體會護理價值不僅在臨床照護，更在於改善工作環境、提升病人安全與減輕同仁負擔；父親因病離世的經歷，也讓她學會面對生死，轉化為帶領後輩的溫柔力量。

蔡孟惠指出，病房裡生離死別是常態，死亡或許難以避免，但可努力不讓家屬留下遺憾，因此在病情轉折前，會適時提醒家屬把握時間道別，說出心中情感，認為護理不只是技術，更是「與人同在」的過程。

在工作中，蔡孟惠總是第一時間回應病人需求，堅信微小舉動對患者可能意義重大，同時投入大量心力培育新進護理師，將後輩視如己出，面對新世代較易緊張、不善溝通的情況，也調整帶領方式，從過去的嚴厲轉為以陪伴取代命令。

蔡孟惠笑說自己過去是在嚴格環境中成長，如今則更重視引導與支持，教導年輕護理師如何與病人對話、安撫情緒，並在專業醫療與人文關懷間取得平衡，希望傳承的不僅是抽痰、換藥等技能，更是理解病人恐懼、體察家屬無助、願意長時間陪伴的態度。

花蓮門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠（右），18年前見東部護理人才短缺，隻身從嘉義縣太保市到花蓮服務至今，獲得「花蓮縣優秀青年」肯定。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠（右），18年前見東部護理人才短缺，隻身從嘉義縣太保市到花蓮服務至今，獲得「花蓮縣優秀青年」肯定。圖／門諾醫院提供

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