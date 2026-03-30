華航攜手Google推Find Hub行李追蹤服務 Android用戶不怕拿錯了

台灣人出國旅遊爆發性成長，旅客拿錯行李時有所聞，中華航空繼去年起與Apple合作推出AirTag行李追蹤應用服務後，今天再宣布攜手Google推出Find Hub行李定位功能，將服務擴及Android裝置用戶。

根據交通部觀光署統計，去年出國為1894萬4436人次。出國旅客增加，旅客拿錯行李也時有所聞。

為了防範旅客遺失行李，華航去年4月起與Apple合作推出AirTag行李追蹤應用服務（Apple AirTag Luggage Tracking Application），旅客能透過網站或至服務櫃檯與航空公司共享，提供查找線索，有助於加速找到遺失或延誤的行李。

為將服務擴及Android裝置用戶，華航今宣布，即日起攜手Google擴大服務範圍至Android用戶，旅客託運行李內只要放置與Find Hub相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可掌握行李位置，旅客於Find Hub應用程式中生成安全、私密的連結，便可與航空公司共享行李資訊，加速查找流程。

華航指出，透過Find Hub「分享物品位置」功能，提供更隱私且安全地行李追蹤方式，讓旅客在行程中即時掌握行李資訊，並在需要時與航空公司分享位置；另為嚴格守護旅客個資，系統設有智慧防護機制，當行李歸還旅客後，分享連結會自動停用，並於7天後到期。