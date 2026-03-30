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老鼠縮骨功鑽2cm門縫！環境部推居家防鼠3大盲點總體檢

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
居家防鼠盲點體檢表。圖／環境部化學物質管理署提供
居家防鼠盲點體檢表。圖／環境部化學物質管理署提供

為了協助民眾更有效防治鼠患，環境部特別推出「居家防鼠盲點大體檢」，透過「你以為很安全，其實老鼠超喜歡」的盲點檢測視角，引導民眾逐一檢查家中的危險角落。也指出老鼠只要有大於10元硬幣（約2公分）的冷氣孔、管線縫隙或門縫漏洞，就能輕易鑽進家中。

環境部指出，民眾在防鼠上常有3大盲點，首先許多人以為門窗關緊就好，卻忽略老鼠是會縮骨功的鑽洞高手。只要有約2公分的冷氣孔、管線縫隙或門縫漏洞，老鼠就能輕易鑽進家中。因此，民眾除了封堵孔洞，浴室或陽台的排水孔也應加裝孔徑小於1公分的金屬網；同時須檢查紗窗是否完好，以免老鼠利用不斷生長的門齒將其咬破。

其次，民眾常以為食物放桌上沒關係，卻不知老鼠嗅覺極度靈敏，還會將食物打包帶走，呼籲貓狗的飼料在餵食後應立刻收好，絕對不留放過夜；乾糧食物應密封保存於玻璃或金屬容器中，避免只用容易被咬破的塑膠袋裝；廚房的垃圾桶與廚餘桶也務必確實加蓋密封。

再者，民眾常捨不得丟棄紙箱，但這些廢棄紙箱、布料及角落堆積的雜物，正是老鼠最愛的築巢材料，民眾應定期打掃倉庫與陰暗死角，保持空間井然有序，藉由清除不必要的雜物來破壞老鼠的築巢條件，讓老鼠無處藏身。

除了落實上述防鼠3不原則，環境部也提供放置陷阱的加分小撇步，因為老鼠視力差，習慣靠牆行動，若家中有放置捕鼠籠，應正確地沿著牆角放置，而非放在房間正中央。

環境部 老鼠 食物

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