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嘉義市推AI廟公計畫 17萬人體驗多國語導覽跑廟趣
嘉義市政府推動宗教觀光數位轉型，推出「來嘉跑TEMPLE」數位導覽平台，引入能說中、英、日、韓、台5種語言的「AI數位廟公」，讓遊客透過手機即可線上走訪市內17間特色廟宇。系統上線不到1年，體驗人次已突破17萬名，成功將傳統宗教文化與現代科技結合，打造沉浸式的旅遊體驗。
市長黃敏惠表示，去年推出的數位導覽平台，運用720度環景技術與多語系導覽系統，不僅完成宗教文化數位典藏，更透過「跑廟集章」活動串聯周邊商圈，鼓勵民眾以低碳方式探索城市，展現智慧治理下推動文化永續的成果。
民政處表示，今年將導入創新行銷策略，邀請KOL（關鍵意見領袖）及KOC（關鍵意見消費者）規畫一日遊行程，實地走訪並分享宗教場域與在地美食的結合，強化文化與產業的互動。此外，計畫將持續擴大，預計新增20間宗教團體加入，並依據大數據分析優化國際服務，未來將增加德、法、西、越、泰語等5種語言導覽，積極拓展國際觀光市場。
民政處指出，該計畫目標是達成「香客變遊客，遊客變商機」的願景，透過數位科技與大數據分析，逐步打造兼具文化深度與觀光效益的城市品牌。
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