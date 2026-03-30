嘉義市推AI廟公計畫 17萬人體驗多國語導覽跑廟趣

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日在臉書發文提醒，台籍航空已陸續公告調漲「基本票價」，直言「看來是撐不到4月7日了」。他指出，一張機票價格主要由「基本票價＋附加費用＋稅金」三部分構成，其中基本票價即為常見的未稅價格，附加費用則包含手續費、選位費與燃油附加費，至於稅金則多由各國政府徵收，通常變動較小。

2026-03-30 11:42