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吃滷牛筋驚見「生鏽刀片」 宜蘭衛生局稽查滷味名店回收銷毀產品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
消費者在羅東夜市某滷味名店購買滷牛筋，吃到一半驚見生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查要求改善部分環境衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin
消費者在羅東夜市某滷味名店購買滷牛筋，吃到一半驚見生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查要求改善部分環境衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin

宜蘭有消費者在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽的「美工刀片」，嚇到不敢再吃，店家道歉並退錢。縣府衛生局上午前往稽查發現部分環境衛生缺失，要求限期改善，業者已緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤，全面進行銷毀。

民眾在社群貼文指出，3月28日家人去羅東鴨喜露買了一份小份的牛筋，吃到一半發現裡面有一大截生鏽的美工刀片….不敢想像如果是小朋友沒注意吃到會怎麼樣？不知道後續店家有沒有改善或販賣？

有刀片的滷味包照片曝光後，引發網友熱議留言「太可怕了～好險沒受傷」、「光想就覺得舌頭會痛」、「還好有發現」、 「看起來有點生鏽，太恐怖」；有人懷疑是「員工割包裝的時候搶快沒留意，直接加進去」、「還蠻大截的」。

鴨喜露是宜蘭老字號滷味名店，滷味產品是公司統一處理後急速冷凍配送至各分店，分店進行簡單整理分裝。宜蘭縣政府衛生局接獲訊息，今天派員前往該業者販售店家及食品製作場所稽查，業者已在第一時間下架回收各分店同批牛筋產品計11公斤，準備銷毀。

縣衛生局稽查現場製作過程、成品及已下架回收的產品，未見美工刀片；但發現環境衛生缺失，責令業者限期改正。

缺失包括販售場所的部分食材未加蓋、販售區域環境雜亂需整理、清潔用品未專區存放等，以及製作場所廠區環境及設備未保持整潔、食材及器皿離地放置等；倘若複查不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局長徐迺維提醒業者，食品業者應落實自主管理，並注意設備、器具完整及產品上市前監控管理，避免異物掉落，確保衛生安全，符合食品良好衛生規範準則；若違反規定且情節重大，得命其歇業、停業，或廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，不可不慎。

消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查要求改善部分環境衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤。圖／衛生局提供
消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查要求改善部分環境衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤。圖／衛生局提供

消費者在羅東夜市某滷味名店購買滷牛筋，吃到一半驚見生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查要求改善部分環境衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin
消費者在羅東夜市某滷味名店購買滷牛筋，吃到一半驚見生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查要求改善部分環境衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin

消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤，進行銷毀。圖／衛生局提供
消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。縣衛生局前往稽查，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤，進行銷毀。圖／衛生局提供

宜蘭 滷味 刀片

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