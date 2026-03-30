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以為感冒發燒…竟變心臟衰竭！兒科醫揭「偽裝大師」恐奪命 5警訊快就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科急診醫師吳昌騰指出心肌炎初期症狀常與感冒或腸胃炎相似。 示意圖／ingimage
兒科急診醫師吳昌騰指出心肌炎初期症狀常與感冒或腸胃炎相似。 示意圖／ingimage

兒科急診醫師吳昌騰分享臨床經驗指出，比起高燒不退，更需令人警惕的是那些「看似感冒、實際卻在攻擊心臟」的疾病。他回憶曾遇過一名5歲男童，起初只是發燒、食慾差與精神不佳，與一般感冒無異，但短短幾天內病情急轉直下，從輕症一路惡化，最終演變為嚴重心臟問題，讓醫療團隊高度緊張。

該名男童在第4天開始出現嘔吐、腹瀉與腹痛，甚至伴隨胸悶症狀，家長原以為只是腸胃炎，未料在診間內突然昏倒、呼吸困難。送醫過程中，心跳一度降到每分鐘30次以下，血壓幾乎測不到，顯示全身循環已瀕臨崩潰。醫師指出，對發燒的孩子而言，心跳理應加快，若反而變慢，往往是心臟異常的重要警訊。

進一步檢查後確認，真正原因是心肌炎。醫師形容，心肌炎被稱為「偽裝大師」，初期症狀常與感冒或腸胃炎相似，但病毒可能引發免疫系統攻擊心肌細胞，導致心臟收縮力快速下降，甚至出現心律不整、心臟衰竭或猝死。所幸該名男童及時使用葉克膜（ECMO）維持循環，第5天心臟功能逐漸恢復，最終順利康復出院。

醫師提醒以下5個心肌炎警訊，一旦出現這些情況，須盡快就醫：

一、精神突然變差、異常嗜睡

二、持續嘔吐或腹痛（不像單純腸胃炎）

三、呼吸變快、胸悶或呼吸困難

四、活動力明顯下降、不願活動

五、臉色蒼白、手腳冰冷（循環變差）

事實上，此案例並非個案。過去曾有一名8歲女童因發燒與腹痛就醫，起初也被懷疑是腸胃炎，未料在急診問診過程中突然痙攣倒地，當場失去呼吸與心跳。醫療團隊緊急啟動急救流程，進行插管、壓胸與電擊仍無法恢復心跳，最終在短時間內緊急裝上葉克膜，才成功維持生命徵象，後續轉送台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院持續治療。

醫師指出，這類被稱為「兒童猛爆性心肌炎」的疾病，惡化速度極快，可能在數小時內從輕症轉為心臟停止與多重器官衰竭。就算即時使用葉克膜，存活率仍僅約5至7成，且部分患者可能留下腦部缺氧或心臟功能受損等後遺症。臨床醫師也坦言，這是急診最不願遇到的疾病之一，提醒家長一旦出現異常警訊，務必及早就醫，把握黃金搶救時間。

發燒 感冒 心臟 兒科

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