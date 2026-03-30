北市衛生局抽檢 4網購嬰幼兒食品重金屬超標

兒童節將至，台北市衛生局今天表示，近期抽驗兒童食用休閒食品50件，其中實體通路抽驗40件均合格，網購平台抽驗10件有4件嬰幼兒食品重金屬超標，呼籲家長立即盤點家中產品。

台北市衛生局今天召開例行記者會，發布兒童食用休閒食品抽驗結果，近期共抽驗市售糖果、果凍、水產乾製品及嬰幼兒食品等50件，依產品特性檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、規定外色素及重金屬等項目。

根據台北市政府衛生局發布的新聞稿，本次檢驗不符規定的4件產品均為網購嬰幼兒食品，違規情形包括「寶寶食堂-海苔仙貝」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標；「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「ibobomi海苔酥(綜合蔬菜)」檢出重金屬鉛及鎘超標。

衛生局提醒家長，嬰幼兒腸道吸收率高且代謝機制尚未成熟，對重金屬的敏感度遠高於成人，應盤點家中產品，若有違規品牌與批號，應立刻停用，並多樣化飲食分散風險，同時要攝取足夠的鈣、鐵、鋅等微量元素，利用礦物質間的競爭吸收機制，降低對重金屬的吸收率。

衛生局說，4件不合格產品來自外縣市，已移請所轄衛生局辦理，若查證屬實，將依違反食品安全衛生管理法規定命業者限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。