連假賞螢去！新北推微笑山線大縱走尋寶集章

新北市觀旅局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，適逢4月連假，推薦結合自然生態的賞螢登山步道，邀請民眾走進山林，在春夜中探尋螢火蟲飛舞的夢幻景致。多處賞螢熱點交通便利，可透過捷運、公車、火車或單車抵達，也建議安排留宿一晚，展開一場兼具生態與療癒的山林之旅。

其中，搭乘捷運即可抵達的新店碧潭和美山步道為熱門賞螢地點，從捷運新店站步行約10至15分鐘即可到達登山口。夜幕低垂時，沿途螢火蟲點點閃爍，宛如綠色星河流動，登頂還可俯瞰碧潭湖光山色。和美山螢火蟲求偶繁殖高峰期約在4月中旬至5月初，民眾也可報名導覽活動，深入了解螢火蟲生態。

平溪線鐵路沿線同樣擁有豐富賞螢資源，遊客可白天走訪十分瀑布、望古瀑布步道及菁桐老街，夜晚再欣賞螢火蟲飛舞，結合自然景觀與在地文化。沿線的咖啡館與社區據點也推出植物染、天燈再生紙等體驗活動，新平溪煤礦博物館及紫東社區亦規劃結合礦業文化的賞螢行程，適合親子共遊。此外，土城桐花公園白天可賞桐花「五月雪」，夜晚則成為螢火蟲復育的重要場域。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，春季夜晚氣候宜人，是親近自然與學習生態的最佳時機，提醒民眾賞螢時應穿著長袖長褲並注意防滑，手電筒需加裝紅色濾光，避免干擾螢火蟲發光行為，同時切勿捕捉或踩踏棲地，共同維護生態環境。

此外，「微笑山線登山縱走活動」第三波抽獎活動持續進行中，民眾只要透過「健行筆記APP」完成指定路線並蒐集寶石，即有機會抽中新北幣點數及戶外用品等好禮。觀旅局邀請民眾把握連假走入新北山林，在健行與尋寶過程中，發現更多沿線自然與人文風景，享受春夜限定的螢光盛宴。

菁桐古道串聯老街與自然景觀，適合規畫一日賞螢小旅行。圖／新北市觀旅局提供

活動期間完成指定步道任務，就有機會抽中新北幣500點至5000點等多項好禮。圖／新北市觀旅局提供

新店碧潭擺渡賞螢，獨特生態旅遊體。圖／新北市觀旅局提供

和美山步道成群螢火蟲圍繞，宛如流動的綠色星光。圖／新北市觀旅局提供