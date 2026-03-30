黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

高雄近年在各大活動利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，例如黃色小鴨、超人力霸王等特色行人號誌，一度蔚為潮流，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，卻引發交通亂象，有民眾為爭搶拍攝，直接站上行穿線甚至跨入車道，路口也有多輛機車違停，只為「欣賞號誌」，市府甚至取消自行車指示號誌，換成特色號誌，造成騎士疑惑能否通行。

高雄3月14日舉辦「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，由大甲鎮瀾宮媽祖結合動畫航海王草帽海賊團舉辦遊行，高市府響應活動，讓市民在城市漫步時，不只看到交通設施，更感受城市文化與創意細節，在多個大型路口設置喬巴特色號誌燈，吸引民眾拍照打卡。

高雄市府去年起在各大路口設置超過40面行人燈輔助顯示器VMS，讓行人等紅燈時間，透過屏幕上生動標語和動畫，加強提醒交通規則，今年高雄冬日遊樂園主題為「超人力霸王」，行人號誌燈號就呈現超人圖示，吸引騎單車民眾、機車騎士駐足拍照，另外也有高市府吉祥物「高雄熊」和台鋼雄鷹吉祥物TAKAO等特色號誌。

前年因高雄燈會讓黃色小鴨睽違10年強勢回歸，就在海邊路上打造整條黃色小鴨動畫式行人專用號誌，號誌變換時會出現黃色小鴨動畫，還有文字寫「I’M BACK」或「搭請軌捷運看小鴨」，讓民眾停人拍照直呼可愛。此外在聖誕節時，行人號誌則會出現聖誕老公公扛著大包小包耶誕禮物。

不過特色號誌作為城市行銷手段，後續卻引發交通安全疑慮，以中山、五福路口為例，許多民眾曾目擊屢有人為拍攝特色號誌，直接站上行穿線甚至跨入車道，導致直行和右轉車輛須閃避停留人群，車輛駕駛陷入「不停讓行人即恐違規、停讓又造成後方車流嚴重遲滯」的兩難處境，也有機車違規停在路口拍照，顯然已增加事故風險。

新掘江商圈攤商表示，中山、五福路的行人號誌原本設有自行車指示號誌，活動時配合特色號誌調整後遭取消，導致自行車騎士不知應隨早開行人號誌通行，或以車輛號誌為準，影響行車秩序。市議員許采蓁批「城市行銷固然重要，不宜犧牲交通安全為代價！」特色號誌應評估各路口條件，預留安全拍照緩衝空間，加強宣導民眾勿於行穿線及車道範圍停留拍攝，必要時改在廣場、公園等純步行空間設置，以兼顧活動話題性與用路人安全。

民眾表示，高雄市府透過行人號誌做活動宣傳或交通宣導，但實際成效值得探討，多數人只想快速通過馬路，如果走在路上遭有趣圖示分散注意力，甚至部分「追星」民眾為了拍到號誌IP圖案，不惜停留在行穿線上，反而引發亂象。

交通局表示，為配合各活動主辦單位規畫，將活動主視覺設置於行人燈輔助顯示器，有助提升城市形象，目前設置位置主要集中於活動場域周邊包括愛河灣或世運主場館，為共同宣導交通安全，避免部分民眾違規進入車道拍攝影響用路安全，顯示內容均已要求有交通安全標語，必要時予以調整設置位置和內容，或於設備保固期限結束後檢討設施移設。

高雄市利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，卻引發交通亂象，有民眾為爭搶拍攝，直接站上行穿線甚至跨入車道。記者宋原彰／翻攝