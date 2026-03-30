全球淡水魚數量驟降 危害河流與糧食安全

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球淡水魚數量持續減少！聯合國環境報告指出，全球淡水洄游魚類正面臨生存危機，這些魚類對全球數億人的生計與糧食安全至關重要。如今，聯合國提議將30種具代表性的淡水魚類優先納入國際保育公約，盼透過恢復河流連通性來挽救瀕臨崩潰的生態系統。

淡水生態系統失靈

《ScienceAlert》報導，根據聯合國環境報告分析，全球淡水洄游魚類正因棲息地遭破壞、過度捕撈及環境污染等環境破壞，面臨數量驟降的生存危機。據統計，自1970年代以來，淡水魚群的洄游數量已大幅縮減超過八成，許多物種甚至已經滅絕或瀕臨崩潰。

對此，這些魚類對維護生態平衡與保障人類糧食安全至關重要，但水壩建設等人工障礙卻阻斷牠們的遷徙路徑。專家呼籲，各國必須加強跨國合作，恢復河流的連通性，以避免整個淡水生態系統徹底失靈。

全球魚類保育公約

《英國國家廣播》報導，淡水魚群不僅維持全球數億人的糧食安全，更具備無可取代的文化與精神價值。內華達大學生物學家霍根表示，洄游淡水魚正面臨嚴重困境，保持河流連通、富有生產力且充滿生機，都需要仰賴各國共同努力。

如今，國際組織正推動將包含大麻哈魚與巨型鯰魚在內的三十種指標物種，納入全球保育公約進行跨國守護。這項行動旨在透過撤除河道阻礙並強化監測，效法過往救助賽加羚羊的成功經驗，讓瀕危魚類重獲一線生機。

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