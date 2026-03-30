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清明連假將湧現車潮 苗縣警方祭出疏導措施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣警察局針對清明節4天連續假期，規畫交通疏導措施，請民眾配合。圖／警方提供
苗栗縣警察局針對清明節4天連續假期，規畫交通疏導措施，請民眾配合。圖／警方提供

清明節4天連續假期將至，預計將湧現大量返鄉掃墓、祭祖及觀光旅遊人潮，苗栗縣警察局針對轄內國道及重要觀光景點周邊道路，規畫交通疏導措施與加強警力部署，並加強取締違規停車及並排停車行為，籲請民眾配合。

警察局指出，此次重點疏導範圍包含國道1號頭份、頭屋、公館、銅鑼及三義交流道，及國道3號竹南、後龍、通霄及苑裡交流道等重要匝道，並針對通往南庄、三義慢城、大湖泰安溫泉區及各露營區等三大風景區聯絡道路加強交通指揮，以有效分散車流、降低壅塞情形。

三義地區交流道至水美街、勝興車站等路段派遣交通崗執行指揮疏導，並加強取締違規停車及並排停車行為；南庄地區則針對頭份交流道至南庄市區及東側引道通往三灣之重要路口加強疏導；大湖地區則於台3線、台72線、苗62線路口及大湖酒莊前部署警力，維持通往泰安溫泉區及露營區車流順暢。

在台61線西濱快路道路部分，為提升主線行車效率，4月4日至6日12時至21時，將封閉台61線冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線大山腳路口等5處平交路口，另竹南垃圾場路口自4月3日10時起提前封閉。

另外也配合國道疏運措施，4月3日上午6點至中午12點，國道1號頭份交流道及國道3號香山交流道南向入口匝道將實施高乘載管制；4月5日至6日，中午12點起至晚間9點，封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

高乘載管制 國道

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