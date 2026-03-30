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68歲男冠心症術後四天可出院 奇美醫全方位精準麻醉助攻

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院麻醉部心臟麻醉科主任邢中熹（中）表示，現代麻醉不再只是讓人睡著，而是透過數據整合與全方位的生理保護。記者萬于甄／攝影
奇美醫院麻醉部心臟麻醉科主任邢中熹（中）表示，現代麻醉不再只是讓人睡著，而是透過數據整合與全方位的生理保護。記者萬于甄／攝影

在傳統印象中，接受冠狀動脈繞道手術等開胸心臟手術，病人往往須面臨漫長加護病房觀察、插管不適以及長達數周的復健期，奇美醫院麻醉部心臟麻醉科主任邢中熹表示，心臟麻醉已進入精準醫療時代，透過腦部監測、經食道心臟超音波及體溫與藥物管理等，提升手術安全。

台南一名68歲男子長期飽受高血壓、高血糖、高血脂等三高困擾，同時也患有嚴重冠狀動脈硬化心臟病，因病情需要接受冠狀動脈繞道手術，而奇美醫療團隊也為其打造全方位精準全身麻醉，讓病人不僅達成手術全程無輸血，隔天即轉入一般病房復健，術後第四天即可出院。

邢中熹說，心臟手術最重要的保護器官之一就是大腦，而傳統麻醉多依賴心跳與血壓推估麻醉深度，但對高齡或有代謝疾病的病人而言，麻醉過深恐導致術後認知功能障礙，過淺則可能術中甦醒，全方位精準全身麻醉可守護大腦、心臟與全身器官功能，術後迅速清醒、精準拔管，住院天數由傳統10至14天縮短至約4天，提升高風險心臟手術的恢復效率與安全性。

他也提到，心臟手術術後能否快速拔管，關鍵在於呼吸肌力量是否完全恢復，麻醉團隊透過最佳肌鬆傳導管理，精確掌控術中每一階段肌鬆深度，手術後使用專用拮抗藥物，迅速中和體內肌鬆劑分子，讓病人呼吸肌力能快速恢復正常。

邢中熹強調，現代麻醉不再只是讓人睡著，而是透過數據整合與全方位的生理保護，如體溫管理、凝血監控等，不僅為病人打造一條安全的康復通道，更促進病人早期恢復、減輕照護負擔。

冠狀動脈 心臟 手術 奇美醫院

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