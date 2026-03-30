高雄機場出境大廳塞爆！報到安檢動線惹民怨 立院今赴現場考察

高雄機場旅運量回升，但因出境大廳空間有限，大量出國遊客在早上時段全擠在大廳內，報到櫃檯和排隊安檢人潮重疊，引發民怨，立法院內政委員會今日考察高雄機場出境通關流程，要求改善壅塞狀況；航警局表示，今年6月增設第4條安檢線，並優化安檢區排隊動線和增設候檢空間，協調航空公司提早開櫃時間，目前通關時間已由35分鐘降至24分鐘。

航警局高雄分局長田偉仁表示，高雄機場去年客運量達574萬人次，趨近飽和臨界點，尤其旅運高度集中在上午，擁擠情形加劇，目前國際航廈3樓報到櫃檯雖有88個櫃檯、16座自助報到櫃檯，但早上4點半至8點使用率仍全滿，壅塞主因為「管制區外排隊人潮」和「報到櫃檯人潮」在有限大廳內的空間重疊，大量安檢排隊人潮和報到櫃檯人潮全擠在大廳內。

高雄機場在早上尖峰時段（5至7點）即便由航警局將現有3條安檢線全開、安檢量能全開，但因2小時內湧入超過2千人，在「漏斗效應」之下，仍難以消化集中爆量旅客，安檢等候和受檢時間平均約為35分鐘。為此，田偉仁表示，航警局協調移民署將證照查驗區域退縮，增加安檢等候面積，並將出境大廳進入安檢區排隊動線由3排增至5排，使排隊有序。

高雄航空站主任王郁珍表示，為降低旅運尖峰量，已協調航空公司提早作業，將首班機開櫃時間由5點提早至4點半，航警局則加派安檢人力，航站支援保全、志工協助引導旅客，確保提早報到旅客能立刻進入安檢程序，此外今年6月起將增設第4條安檢線，提升安檢量能，而2032年的新航廈計劃，將徹底解決整體通關量能不足，提升安檢、證照查驗量能。

移民署國境大隊長林清芬表示，目前移民署出境證照查驗e-Gate設有7台、人工查驗櫃檯共10台，旅客等候區可容納110名旅客，每分鐘計算可通過28人，估計110人約4至6分鐘能完成通關，但每次安檢線「複查」會導致整條動線暫停，為此已增設告示，提醒旅客提早取出隨身物品，並將液體飲料和危安物品取出或丟棄，讓安檢效能百分百運作。

立委李昆澤表示，高雄機場在清明連假旅客量將達巔峰，相關安檢、導引人力需加強配置，機場擴建計畫須如期如質完成，安檢線、e-Gate增設也需確實進行，另外旅客指引牌也須增加中英以外的多語語言，提升國際旅客便捷性。立委許智傑表示，6月底開設第4條安檢線後，民眾等候安檢時間可從24分鐘再下降，必須確保計畫如期進行。

內政部政務次長內政部政務次長馬士元表示，通關流程沒辦法單打獨鬥，必須跨單位協調，目前較大瓶頸是安檢線，航警人力部分將會增加替代役，另一瓶頸點是在航空公司，因為開櫃速度較慢，多處旅客都等在櫃檯，他會要求高雄航站和航空公司再協調，提升效率。

高雄機場出境大廳空間有限，出國遊客在早上時段擠在大廳內，報到櫃檯和排隊安檢人潮重疊，引發民怨，立法院內政委員會今日考察高雄機場出境通關流程，要求改善雍塞狀況。記者宋原彰／攝影

高雄機場出境大廳空間有限，出國遊客在早上時段擠在大廳內，報到櫃檯和排隊安檢人潮重疊，引發民怨，立法院內政委員會今日考察高雄機場出境通關流程，要求改善雍塞狀況。記者宋原彰／攝影